Формирование реестра льготников на лекарства завершится в этом году

Единый реестр льготного лекарственного обеспечения будет создан до конца 2021 года. Об этом 20 апреля на конференции по цифровизации здравоохранения заявила директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Ольга Кобякова.

"Реестр поможет нивелировать проблему дублирования льгот на лекарства, поскольку объединит всех льготников - и федеральных, и региональных", - сказала она.

По ее словам, сегодня федеральные и региональные льготы на лекарства часто дублируются. В результате, кто-то получает бесплатные лекарства дважды, а кто-то остается без них.

"Лекарственное обеспечение - одна из самых сложных сфер цифрового здравоохранения, однако эту проблему мы планируем решить до конца года", - заключила Кобякова.