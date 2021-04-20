Гинцбург: Вакциной "Спутник V" уже привиты более 10 млн россиян

Первой российской вакциной против коронавируса "Спутник V" привиты уже около 10-11 млн человек, заявил 20 апреля в программе "Док-ток" на первом канале директор центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он не исключил, что к ноябрю будут привиты не менее 70% наших соотечественников.

Гинцбург подчеркнул, что сам прививку сделал более года назад, а высокий титр антител после нее у него сохраняется до сих пор.

"Высокий титр протективных антител не только у меня, а у всех моих коллег, которые провакцинировались вместе со мной", - сказал он. При этом, уровень антител обычно меньше у тех, кто сокращает интервал между введением компонентами вакцины с трех недель до двух.