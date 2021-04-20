Гол Кирилла Капризова помог "Миннесоте" одержать четвертую победу кряду в матчах регулярного чемпионата НХЛ, обыграв "Аризону" со счетом 5:2.

Кроме того, 23-летний российский нападающий установил рекорд "Миннесоты" по очкам в дебютном сезоне НХЛ, превзойдя достижение Мариана Габорика (18+18, 36 баллов в 71 игре). В текущем сезоне Капризов забросил 18-ю шайбу в 44 матчах, всего на его счету 37 очков (18+19).

Еще один россиянин - голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин - отличился в категории "новичок". На прошлой неделе Шестеркин надежно закрывал ворота "Рейнджерс": три победы в трех матчах. При этом в двух встречах он отстоял "на ноль". Россиянин не пропускал голы на протяжении 152 минут 37 секунд, что стало самой продолжительной "сухой" серией среди голкиперов-новичков "Рейнджерс" с 1927 года. Шестеркин также был признан лучшим игроком недели в НХЛ по версии Ассоциации игроков лиги (NHLPA).