Госдума одобрила штрафы за упоминание СМИ-иноагентов без маркировки

Штрафы предусмотрены следующие:

- для граждан от 2 до 2,5 тысячи рублей;

- для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей;

- для юрлиц - от 40 до 50 тысяч рублей.

Штрафы касаются случаев, когда одно СМИ в своих материалах ссылается на информацию другого (со статусом СМИ-иногента). И при этом журналисты не указывают на это обстоятельство.

Дополнение об указанных штрафах было внесено в рассмотрения во втором чтении законопроекта, который изначально предусматривал наказание для лжежурналистов на массовых мероприятиях. Согласно одобренному документу, за такие действия нарушитель наказывается штрафом в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.