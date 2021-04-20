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20.04.2021 14:35
Рубрика: Власть

Госдума одобрила штрафы за упоминание СМИ-иноагентов без маркировки

Текст: Татьяна Замахина
Журналистов и редакции оштрафуют на сумму до 50 тысяч рублей за распространение сообщений СМИ-иноагентов без указания на их статус. Такой законопроект прошел второе чтение в Госдуме.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Штрафы предусмотрены следующие:

  • - для граждан от 2 до 2,5 тысячи рублей;
  • - для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей;
  • - для юрлиц - от 40 до 50 тысяч рублей.

Штрафы касаются случаев, когда одно СМИ в своих материалах ссылается на информацию другого (со статусом СМИ-иногента). И при этом журналисты не указывают на это обстоятельство.

Дополнение об указанных штрафах было внесено в рассмотрения во втором чтении законопроекта, который изначально предусматривал наказание для лжежурналистов на массовых мероприятиях. Согласно одобренному документу, за такие действия нарушитель наказывается штрафом в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

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