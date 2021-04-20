Госдума одобрила штрафы за упоминание СМИ-иноагентов без маркировки

Журналистов и редакции оштрафуют на сумму до 50 тысяч рублей за распространение сообщений СМИ-иноагентов без указания на их статус. Такой законопроект прошел второе чтение в Госдуме.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Штрафы предусмотрены следующие:
- - для граждан от 2 до 2,5 тысячи рублей;
- - для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей;
- - для юрлиц - от 40 до 50 тысяч рублей.
Штрафы касаются случаев, когда одно СМИ в своих материалах ссылается на информацию другого (со статусом СМИ-иногента). И при этом журналисты не указывают на это обстоятельство.
Дополнение об указанных штрафах было внесено в рассмотрения во втором чтении законопроекта, который изначально предусматривал наказание для лжежурналистов на массовых мероприятиях. Согласно одобренному документу, за такие действия нарушитель наказывается штрафом в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.