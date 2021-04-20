Госдума одобрила законопроект о единой платформе вакансий

Инициатива была подготовлена депутатами и сенаторами во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Поправки в конце марта поддержал глава государства, назвав их приоритетными.

"Пандемия показала, насколько важно развивать электронный формат госуслуг", - считает спикер ГД. По его оценке, проект расширит возможности трудоустройства для граждан и упростит для работодателей поиск персонала. Он также позволит снять межрегиональные барьеры, мешающие поиску работы.

С принятием закона органы власти всех уровней и те работодатели, у кого в штате более 25 человек, будут обязаны размещать на цифровой платформе информацию обо всех рабочих местах. Это позволит значительно расширить банк вакансий.

"Кроме того, повысится качество и оперативность работы служб занятости", - отметил Володин. Так, справки для назначения пособия будут предоставляться автоматически. А пока что для того, чтобы получить пособие по безработице, граждане должны собирать до 39 справок, выяснили депутаты.

Работу можно будет найти онлайн - на сайте общероссийской базы вакансий "Работа в России" через учетную запись на Госуслугах. Соискатели смогут в любом регионе встать на учет, оформить пособие и получить исчерпывающую информацию, которая поможет в трудоустройстве.

"Одной из важных новелл законопроекта является то, что служба занятости сможет не только предлагать свободные вакансии, которые есть у нее в базе, но и поддерживать безработных в открытии своего дела", - сообщил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. В целом это будет важный шаг для формирования единого рынка труда в РФ, считает его соавтор - секретарь Генсовета ЕР, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.