Госдума запретила чиновникам двойное гражданство

Президентские поправки одобрены в развитие изменений Конституции, за которые летом проголосовали россияне. Вступление в силу планируется с 1 июля нынешнего года.

По словам председателя ГД Вячеслава Володина, глава государства положил конец практике двойного гражданства у госслужащих. Он назвал решение судьбоносным для страны.

В Госдуме считают нужным развить принятые нормы. "Мы проявим солидарность всех фракций и внесем поправки, которые введут запрет для помощников депутатов - как штатных, так и на общественных началах", - сообщил он, уточнив, что решение об этом уже принято.

Полпред президента в Госдуме Гарри Минх, выступая перед депутатами, предложил чиновникам разобраться, какому государству они служат. "Потому что слуга двух господ - персонаж известный, он также немножко комедийный…", - иронично заметил он.

Изменения вносятся в 25 законов. Вследствие их одобрения "слуги двух господ" не смогут поступать на государственную или муниципальную службу. Госслужащие будут обязаны сообщать о прекращении гражданства РФ и приобретении иного документа, подтверждающего право на проживание за рубежом.

Чиновники, которые за полгода после вступления в силу требований об отсутствии иностранного гражданства не предоставят этому подтверждение, будут уволены.

Председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Крашенинников подчеркнул, что изменения прямо вытекают из норм Конституции. Он заверил, что поправки не лишают человека права на выбор - принимать эти условия или не связывать себя с государственной деятельностью. Новые нормы нужны, ведь речь о людях, чья служба связана с целями обеспечения интересов граждан и общества, в том числе национальной безопасности, добавил парламентарий.

Еще один аргумент Крашенинникова: люди, которые исполняют по долгу службы особые государственные функции и полномочия, должны быть защищены от возможного негативного влияния извне.

Ранее в законодательство РФ уже были внесены такие изменения, связанные с депутатами ГД, сенаторами, судьями и прокурорами.