Государство поддержит экспорт лекарств

Экспортерам компенсируют до 80% затрат на сертификацию медицинской продукции. Такую программу поддержку готовят Минпромторг и Российский экспортный центр (РЭЦ).

"В рамках специальной программы планируется компенсировать до 80% затрат на сертификацию на внешних рынках медицинской продукции и, в зависимости от статьи расходов, до 50% - 80% затрат на сертификацию лекарственных средств", - рассказал вице-президент РЭЦ Сергей Вологодский.

Производители фармацевтической и косметологической продукции уже пользуются госпрограммами по участию в выставках и патентованию. Так, в прошлом году РЭЦ оказал экспортерам поддержку по вопросам патентования на 4,2 млн рублей, организовал участие в выставке Arab Health и отраслевую бизнес-миссию в страны СНГ и восточной Европы (по итогам мероприятий заключено 63 контракта на сумму 204,3 млн рублей.

В 2020 году экспорт фармацевтической продукции превысил 1 млрд долларов (+24% к предыдущему году), рассказали в РЭЦ. Основные покупатели российской фармы - страны СНГ и Европа.