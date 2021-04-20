Иммунолог назвала признаки ослабленного иммунитета

Повышенная утомляемость, слабость и плохое настроение могут свидетельствовать об ослабленном иммунитете. Об этом в эфире радио Sputnik заявила иммунолог-аллерголог Гульмира Багдасарян. Она назвала и еще ряд симптомов, который должны насторожить человека: частые простудные заболевания, гнойничковые инфекции, медленное заживление ран и царапин. В редких случаях у человека даже может повыситься температура.

Сразу возникает вопрос: а можно ли в данном случае делать прививку от COVID-19. Ответить сможет только терапевт, с которым надо проконсультироваться перед вакцинацией. "Абсолютных противопоказаний нет. Единственное, нужно делать прививку, когда хроническое заболевание находится в стадии ремиссии. Это же касается и аллергии", - подчеркнула Багдасарян. То есть аллергикам лучше начинать вакцинацию, когда отцветет их "любимое" растение.