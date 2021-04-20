Новости

Стрельбу в магазине в Нью-Йорке устроил его бывший сотрудник 22:31
Клубы Суперлиги обсудят закрытие проекта 21:48
"Манчестер Сити" вслед за "Челси" намерен покинуть Суперлигу 21:38
В Петербурге госпитализировали мать, напавшую с ножом на 9-летнего сына 21:33
В Госдуме предупредили о последствиях высылки странами ЕС и НАТО дипломатов РФ 21:28
Американские инвесторы заявили о готовности продолжить бизнес в России 21:21
Количество вылечившихся от коронавируса военных превысило 32,7 тысячи 21:04
Гинцбург: Вакциной "Спутник V" уже привиты более 10 млн россиян 20:52
Врачи назвали важные "весенние" анализы 20:48
Приговор экс-главе Балтийского центра диалога культур признан законным 20:48
Путин поручил разработать новую госпрограмму научно-технического развития 20:27
В ОДКБ хотят создать медицинский спецназ 20:19
Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Нью-Йорке 20:15
Регулятор ЕС не обнаружил образования тромбов после прививки "Спутником V" 19:46
Бастрыкин встретился с Госсекретарем Союзного государства России и Беларуси 19:25
В Петербурге полмиллиона человек привились от COVID-19 19:23
Росстат: В марте построено больше жилья, чем годом ранее 19:20
Прибывших из Турции и Танзании будут дважды тестировать на коронавирус 19:02
Лидеры России и Кубы обсудили совместные проекты 18:53
Москва встала в десятибалльных пробках 18:53
Столкновение четырех грузовиков под Воронежем попало на видео 18:45
Стратегические бомбардировщики Ту-160 пролетели над Балтикой 18:44
В Екатеринбурге в зоопарке из-за посетителей погиб белый медведь 18:27
"Бавария" отказалась от участия в Суперлиге 18:26
В столице пробки достигли 9 баллов 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
20.04.2021 21:41
Рубрика: Власть

Итоги реализации Послания 2020 года

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8436)
21 апреля президент Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному Собранию.

Послание президента - это важнейший документ, в котором определяется стратегия развития нашей страны не только на текущий год, но и на последующий период. В нем глава государства ставит важнейшие задачи для работы как исполнительной, так и законодательной власти.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Эксперты спрогнозировали ‌ожидания‌ ‌россиян‌ ‌перед‌ ‌Посланием‌ ‌президента‌

Напомню, что в Государственной Думе за последние годы сложился четкий порядок работы с Посланием президента Федеральному Собранию. В 2018 году нами была создана Межфракционная рабочая группа, которая ежегодно готовит план-график законодательного обеспечения Послания и следит за его реализацией. Эту группу возглавляет первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. В прошлом году по итогам Послания президента тоже был подготовлен соответствующий план-график. Он включал в себя 38 пунктов. Среди них - исполнение таких важных социальных поручений Владимира Путина, как обеспечение школьников младших классов бесплатным горячим питанием, улучшение ситуации с предоставлением гражданам льготных лекарств, осуществление новых выплат семьям с детьми, расширение оказания помощи на основании социального контракта. Также были предусмотрены меры по стимулированию деловой инвестиционной активности в экономике и завершение реформы контрольно-надзорной деятельности.

Отмечу, что многие из этих инициатив оказались особенно актуальны во время пандемии коронавирусной инфекции, поскольку позволили оказать реальную помощь миллионам граждан нашей страны в непростой период.

Государственная Дума работала над реализацией Послания президента в течение всего года. Так, например, при внесении изменений в федеральный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов мы предусмотрели дополнительные расходы на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Эти выплаты с прошлого года стали получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Оформить их можно дистанционно.

Помимо этого, мы продлили программу материнского капитала до 31 декабря 2026 года. Причем с 1 января прошлого года маткапитал стал выделяться еще и на первого ребенка, а с 15 апреля 2020 года его выдача осуществляется в беззаявительном порядке на основании сведений, полученных Пенсионным фондом из информационных систем.

Всего за время реализации программы материнского капитала его получили более 11 миллионов семей, большинство потратило эти средства на улучшение жилищных условий.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Песков сообщил о работе Путина над Посланием

Кроме того, при принятии федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов мы по поручению президента увеличили бюджетные ассигнования на предоставление субсидий субъектам Федерации для софинансирования расходов по программе социального контракта.

Если в 2020 году ассигнования составляли всего 7 млрд рублей, то в течение ближайших трех лет на эту помощь будет ежегодно выделяться по 26,3 млрд рублей. Эти средства будут выплачиваться гражданам для поиска новой работы, в том числе для прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профобразования, а также для оказания помощи в ведении личного подсобного хозяйства и в осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности.

Мы ожидаем, что 21 апреля президент в своем Послании Федеральному Собранию поставит перед парламентом новые задачи.

Государственная Дума готова незамедлительно приступить к их исполнению для улучшения качества жизни граждан нашей страны.

Власть Работа власти Госуправление Послание президента Федеральному Собранию 2021 года

Главное сегодня

Прибывших из-за границы россиян обяжут сдавать тест на COVID-19 дважды
Захарова: Высылка чешских дипломатов - адекватный ответ на агрессию Праги
Песков назвал условие возвращения послов России и США к работе в дипмиссиях
Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая
СМИ: Проект европейской Суперлиги остановлен
Владимир Путин призвал сделать прививку от коронавируса
Песков рассказал подробности телефонной беседы Путина и Байдена