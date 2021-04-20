21 апреля президент Владимир Путин выступит с Посланием Федеральному Собранию.

Послание президента - это важнейший документ, в котором определяется стратегия развития нашей страны не только на текущий год, но и на последующий период. В нем глава государства ставит важнейшие задачи для работы как исполнительной, так и законодательной власти.

Напомню, что в Государственной Думе за последние годы сложился четкий порядок работы с Посланием президента Федеральному Собранию. В 2018 году нами была создана Межфракционная рабочая группа, которая ежегодно готовит план-график законодательного обеспечения Послания и следит за его реализацией. Эту группу возглавляет первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. В прошлом году по итогам Послания президента тоже был подготовлен соответствующий план-график. Он включал в себя 38 пунктов. Среди них - исполнение таких важных социальных поручений Владимира Путина, как обеспечение школьников младших классов бесплатным горячим питанием, улучшение ситуации с предоставлением гражданам льготных лекарств, осуществление новых выплат семьям с детьми, расширение оказания помощи на основании социального контракта. Также были предусмотрены меры по стимулированию деловой инвестиционной активности в экономике и завершение реформы контрольно-надзорной деятельности.

Отмечу, что многие из этих инициатив оказались особенно актуальны во время пандемии коронавирусной инфекции, поскольку позволили оказать реальную помощь миллионам граждан нашей страны в непростой период.

Государственная Дума работала над реализацией Послания президента в течение всего года. Так, например, при внесении изменений в федеральный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов мы предусмотрели дополнительные расходы на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Эти выплаты с прошлого года стали получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Оформить их можно дистанционно.

Помимо этого, мы продлили программу материнского капитала до 31 декабря 2026 года. Причем с 1 января прошлого года маткапитал стал выделяться еще и на первого ребенка, а с 15 апреля 2020 года его выдача осуществляется в беззаявительном порядке на основании сведений, полученных Пенсионным фондом из информационных систем.

Всего за время реализации программы материнского капитала его получили более 11 миллионов семей, большинство потратило эти средства на улучшение жилищных условий.

Кроме того, при принятии федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов мы по поручению президента увеличили бюджетные ассигнования на предоставление субсидий субъектам Федерации для софинансирования расходов по программе социального контракта.

Если в 2020 году ассигнования составляли всего 7 млрд рублей, то в течение ближайших трех лет на эту помощь будет ежегодно выделяться по 26,3 млрд рублей. Эти средства будут выплачиваться гражданам для поиска новой работы, в том числе для прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профобразования, а также для оказания помощи в ведении личного подсобного хозяйства и в осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности.

Мы ожидаем, что 21 апреля президент в своем Послании Федеральному Собранию поставит перед парламентом новые задачи.

Государственная Дума готова незамедлительно приступить к их исполнению для улучшения качества жизни граждан нашей страны.