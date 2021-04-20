Исследование: 72 процента школьников чувствуют себя уставшими

72 процента школьников говорят о том, что чувствуют себя уставшими. Усталость накапливается к концу учебного года. И чем старше школьник, тем больше он устает от нагрузок. Среди 11-х классов об усталости говорят 85 процентов ребят.

Такие данные озвучила на круглом столе, организованном комитетом Госдумы по образованию и науке, рассказала научный сотрудник Института образования ВШЭ Надежда Княгинина.

Причем среди причин усталости многие школьники называют не только загруженность уроками и домашними заданиями, но и недосып. А вот еще интересные данные - 76 процентов 11-классников занимаются с репетиторами.

Также среди причин усталости школьники назвали стресс, проблемы со здоровьем, высокую нагрузку, дополнительные занятия, проблемы с расписанием школы, контрольные работы, климат в классе, тяжелый портфель, дорогу до школы.

Ученые делают вывод: школам нужно более грамотно составлять расписание. Скажем, не ставить сложные предметы после уроков физкультуры, не ставить контрольные на первый урок, а математику на 7 урок.

Также среди возможных мер - засчитывать дополнительные занятия в счет обычных уроков (в музыкальных, спортивных школах и т. п.). Расширить перечень оснований для перехода ребенка на индивидуальный учебный план.