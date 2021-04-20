К 2025 году Россия перейдет на новую классификацию болезней

Россия планирует завершить переход на международную классификацию болезней (МКБ-11) к 2025 году. Об этом 20 апреля на конференции по цифровому здравоохранению заявила директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Ольга Кобякова.

"Если все, засучив рукава, будем упорно работать, то к 2025 году мы сможем перевести страну на новую систему. Нужно понимать, что два года будут работать две системы, чтобы мы не потеряли предыдущие данные", - сказала она.

Одиннадцатая версия международной классификации больше предыдущей почти в 4 раза. В ней, например, подробно описаны все типы диабета, ВИЧ рассматривается как хроническое заболевание, отдельно кодируются редкие генетические заболевания, а также обстоятельства, влияющие на здоровье людей.

Россия подтвердила готовность перейти на 11 версию международной классификации болезней в 2019 году. Всемирная организация здравоохранения разрешила внедрять ее государствам с 2022 года.

По словам Кобяковой, дорожная карта по изменениям в стране уже разработана, сейчас МКБ-11 переводится с английского на русский язык, затем она будет адаптирована под нашу систему здравоохранения с участием главных внештатных специалистов Минздрава и оцифрована. Одновременно разрабатываются образовательные программы. Предполагается, что новым правилам кодирования болезней придется переобучить 1,8 миллиона человек.

В последний раз Россия переходила на новую классификацию болезней около 30 лет назад.