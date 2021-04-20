К датскому участку "Северного потока-2" стягиваются суда снабжения

Российские суда снабжения стягиваются к месту достройки "Северного потока-2" в исключительной экономической зоне Дании, где сейчас находится трубоукладчик "Академик Черский". Об этом свидетельствуют данные портала определения геопозиции морских судов MarineTraffic.com.

К трубоукладчику уже подошли суда "Иван Сидоренко", "Катунь", "Финвал", "Мурман", а также судно снабжения ледового класса "Венгери".

"Академик Черский" пришел к месту работ по достройке "Северного потока-2" в начале апреля. Ранее в компании операторе строительства Nord Stream 2 AG пояснили, что судно приступит к прокладке трубопровода в зоне Дании после некоторого подготовительного периода. На 31 марта было уложено 2339 км (из 2460 км) или 95% газопровода "Северный поток-2". Осталось уложить около 121 км (5%) от его общей протяженности.

Пока строительство ведет российская трубоукладочная баржа "Фортуна", которая к концу марта проложила более половины одной нитки газопровода в датских водах. По-видимому, теперь к ней готов присоединиться "Академик Черский". Заявленная скорость укладки труб баржой "Фортуна" - до 1 км в день, "Академика Черского" - до 5 км в сутки.

В документах Морского управления Дании (DMA), которое выдает разрешение на работы в водах исключительной экономической зоны страны, указывается, что строительство можно будет проводить до конца сентября этого года.