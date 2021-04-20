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20.04.2021 20:32
Рубрика: Экономика

Уголь зрения

Как крупные инвестиционные проекты влияют на благосостояние
Текст: Александр Широв ( член-корреспондент РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН)
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8436)
Экономика подобна тяжелому паровозу - чтобы сдвинуть его с места, в топку нужно подбрасывать много угля. А это инвестиции, в том числе бюджетные. Нельзя рассматривать их только как затраты, это способ создать рабочие места и запустить формирование дополнительных доходов - зарплат, прибыли и налогов. Причем часто и за пределами конкретного проекта.
Первый этап модернизации железнодорожной инфраструктуры на востоке России может обеспечить до 20 тысяч рабочих мест в угольной отрасли. Фото: РИА Новости Первый этап модернизации железнодорожной инфраструктуры на востоке России может обеспечить до 20 тысяч рабочих мест в угольной отрасли. Фото: РИА Новости
Первый этап модернизации железнодорожной инфраструктуры на востоке России может обеспечить до 20 тысяч рабочих мест в угольной отрасли. Фото: РИА Новости

Проблема в том, как выбрать проекты, оказывающие на экономику не только мгновенные, но и длящиеся эффекты. Наши оценки показывают, что каждый рубль, потраченный в проекте по развитию Восточного полигона РЖД, может генерировать до 60 копеек дополнительного объема ВВП. А ВВП - как раз не что иное, как совокупность доходов бизнеса, населения и государства. Это отнюдь не абстрактный показатель: растет ВВП - увеличиваются доходы, значит, повышаются возможности экономики. Запуск инвестиционного цикла за счет важных для всей экономики проектов - это постоянное и расширяющееся воспроизводство доходов, тот механизм, который делает рост устойчивым на многие годы вперед.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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До 2025 года на развитие Восточного полигона, главной задачей которого является расширение пропускной способности Байкало-Амурской магистрали и Транссиба, планируется потратить более 1 трлн руб. Одним из ключевых его "бенефициаров" будет угольная отрасль. Как показал опыт кризисного 2020 года, спрос на наш уголь в Азии есть, и он превышает возможности российской транспортной инфраструктуры по его вывозу на экспорт.

Первый этап модернизации железнодорожной инфраструктуры на востоке России может обеспечить до 20 тыс. рабочих мест в угольной отрасли. В целом же, с учетом строительных работ, общий рост занятости, генерируемый этим инфраструктурным проектом, может составлять до 100 тыс. чел., что достаточно много в масштабе всей российской экономики. Подавляющее большинство этих рабочих мест - с достаточно высоким уровнем оплаты труда, а значит, они и поддержат потребительский спрос, и будут способствовать росту уровня жизни. Это пример проекта, который создает дополнительные доходы в экономике как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации. Первичные доходы, которые формируются в результате деятельности промышленности, транспорта и сельского хозяйства, имеют большое значение для экономики. Это связано с тем, что они используют товары и услуги большого числа смежных отраслей экономики, создавая импульс для расширения экономической активности и повышения темпов экономического роста во всей стране. Кроме того, именно эти первичные доходы обеспечивают спрос на непроизводственные услуги, в том числе ориентированные на удовлетворение потребностей населения.

От чего зависит масштаб эффектов от крупных проектов? Прежде всего, от того, как те или иные предприятия встроены в общероссийскую систему производства и кооперации.

Например, проект по промышленной сборке с низким уровнем локализации всегда будет проигрывать в общеэкономической эффективности аналогичному проекту с высоким уровнем локализации по причине того, что значительная часть доходов в процессе производства будет уходить за рубеж.

Фото: Пресс-служба СОЖТ
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К сожалению, у нас очень простая экономика с плохо развитой системой производственных связей. Кроме того, много производств с низким уровнем эффективности. Это, с одной стороны, приводит к высокой зависимости от импорта даже простых в технологическом производстве вещей, с другой - создает дефицит рабочих мест с приемлемой оплатой труда.

Расширение системы производственных связей может стать важным элементом роста эффективности реального сектора российской экономики. Чем меньше разрывов будет в производственных цепочках от производства сырья до выпуска конечной продукции, тем больше доходов будет формироваться внутри страны и тем меньшая их часть будет уходить за рубеж. Каждая производственная цепочка в переработке углеводородного сырья, металлургии, химии, машиностроении - это набор конкретных проектов. Понимание их экономической эффективности является ключом к выработке мер по поддержке инвестиционной деятельности со стороны государства. Однако этого недостаточно. Требуется понимание того, как тот или иной проект влияет на систему кооперации и межотраслевых взаимодействий, формирование спроса на продукции смежных отраслей. В конечном счете так и должна функционировать промышленная политика, ориентируясь на показатели как микро-, так и макроэкономического уровня.

Общий рост занятости, генерируемый проектом по развитию Восточного полигона РЖД, может составлять до 100 тыс. человек. Это много в масштабах страны 

Модернизация и рост эффективности реального сектора необходимы и как драйвер роста качества услуг. Например, все возможности цифровизации могут быть использованы тогда, когда новые технологии в этой области будут интегрированы в промышленные процессы, а финансовые экосистемы смогут эффективно распределять возрастающие потоки отечественной продукции.

Пока же нужно сделать первый шаг на этом пути в тысячу ли и определить требования, которые должны предъявляться к ядру реального сектора, и что должно сделать государство для реализации этого образа будущего. Будущего, означающего переход к новому уровню благосостояния в нашей стране.

Экономика Финансы Инвестиции

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