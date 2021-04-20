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Текст:   Марина Трубилина 
20:37 20.04.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8436)

Сорная ситуация

Россияне не увидели эффекта от "мусорной реформы"

Слабую "тройку" поставили ходу мусорной реформы участники опроса, проведенного НП "ЖКХ-Контроль". Об этом рассказала исполнительный директор организации, зампредседателя Общественного совета минстроя Светлана Разворотнева на "круглом столе" в "Российской газете".
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Только около 10% респондентов оценили ход мусорной реформы на "хорошо" и "отлично". Остальные считают, что процесс идет "удовлетворительно", "плохо" и "очень плохо". 41% опрошенных вообще не заметили никаких изменений, помимо роста тарифов на вывоз мусора. 33% сообщили, что стало намного чище. А 22% респондентов отметили, что, напротив, стало только грязнее.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Более половины опрошенных - 56% - выбрасывают мусор по старинке, не сортируя его. Однако остальные в той или иной мере занимаются разделением отходов. Причем 2,5% участников опроса занимаются мелкой сортировкой: например, раскладывают отдельно бутылки и крышки от них, сортируют пластик по видам. В то же время пункты сбора вторсырья в пешей доступности от дома есть лишь у 11% респондентов.

Только 32,5% опрошенных считают справедливым "мусорный" тариф в своем регионе. 53% недовольны расчетами. При этом 85% участников живут в регионах, где плата взимается по количеству проживающих, 11% - где она зависит от жилплощади, а 0,9% - от объема мусора.

В опросе приняли участие 446 человек из всех регионов России. При этом около 40% его участников - жители-активисты. Это, с одной стороны, влияет на точность опроса, отметила Разворотнева, а с другой стороны, получается, что даже самая информированная в сфере ЖКХ часть общества не видит эффекта от "мусорной реформы" и не занимается сортировкой мусора. Между тем то, что около 45% опрошенных все-таки занимаются сортировкой мусора, - уже неплохая цифра, считает председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.

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