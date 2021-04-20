Как сироты и малые села помогают друг другу

Новости

Регулятор ЕС не обнаружил образования тромбов после прививки "Спутником V" 19:46
Бастрыкин встретился с Госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии 19:25
В Петербурге полмиллиона человек привились от COVID-19 19:23
Росстат: В марте построено больше жилья, чем годом ранее 19:20
Прибывших из Турции и Танзании будут дважды тестировать на коронавирус 19:02
Лидеры России и Кубы обсудили совместные проекты 18:53
Москва встала в десятибалльных пробках 18:53
Столкновение четырех грузовиков под Воронежем попало на видео 18:45
Стратегические бомбардировщики Ту-160 пролетели над Балтикой 18:44
В Екатеринбурге в зоопарке из-за посетителей погиб белый медведь 18:27
"Бавария" отказалась от участия в Суперлиге 18:26
В столице пробки достигли 9 баллов 18:24
Постпред РФ при ОЗХО: Запад создает механизм дискредитации неугодных государств 18:14
В Праге допустили высылку всех дипломатов РФ и обнуление отношений с Москвой 18:04
Непал одобрил применение вакцины "Спутник V" 18:03
Деловой центр "Москва-Сити" заволокло дымом из-за пожара поблизости 18:02
Ученые заявили о необходимости перерывов между видеоконференциями 18:00
Дмитрий Чернышенко и гендиректор ФИВБ обсудили подготовку к ЧМ по волейболу 17:58
В Петербурге рабочий пострадал при вспышке паров на Кировском заводе 17:44
В центре Москвы введут ограничения для подготовки к параду Победы 17:06
Названы популярные в России планшеты и ноутбуки 17:04
Государство поддержит экспорт лекарств 17:04
В Чехии заявили о невозможности рассекречивания данных по взрывам в Врбетице 17:02
Количество "пьяных аварий" в Москве с начала года снизилось вдвое 16:58
Глава МОК выступил против создания футбольной Суперлиги 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
20.04.2021 19:30
Рубрика: Общество

Дела приемные

Как сироты и малые села помогают друг другу
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8436)
Приемные семьи, созданные в малых селах, позволяют сохранить малокомплектные школы, учительские зарплаты, а значит - поддержать жизнь в населенных пунктах, где обитают менее 500 человек. Принимая интернатского ребенка в семью, люди одновременно решают и собственные проблемы, и сильно повышают его шанс на благополучное будущее, считают исследователи из Социологического института РАН Вера Галиндабаева и Николай Карбаинов.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

"Население села, в котором закрывается школа, сразу сокращается в два-три раза, - объяснила предмет завершенного исследования Галиндабаева. - При этом в стране меняется подход к содержанию детей сирот: из интернатов их стараются поместить в приемные семьи. Этого требует Семейный кодекс. Кроме того, содержание ребенка в семье обходится в 4 - 5 раз дешевле, чем в интернате. Расходы на одного здорового ребенка в интернате могут доходить почти до 4 млн рублей в год".

Почему льготная сельская ипотека привлекает даже горожан

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, в январе 2021 года из 406 тысяч российских детей-сирот 365 тысяч находились на воспитании в замещающих семьях. За прошлый год число сирот в государственном банке сократилось на 6,6%. Основное население интернатов: ребята с серьезными заболеваниями, подростки, братья и сестры из многодетных семей.

По закону их нельзя разделять, а взять сразу пятерых на воспитание готовы немногие семьи. И дети, не имеющие статуса сироты, их родители живы и прав на ребенка лишены не были. "Мы ездили по селам многих регионов России: Бурятии, Брянской области, Смоленской, Ленинградской, Владимирской - и практически везде нам рассказывали одну и ту же историю: брать сирот в семьи решили все вместе на сельском сходе, - продолжает Николай Карбаинов. - Логика была такая. Своих детей мало, значит, нашу школу могут закрыть. А это 20-30 рабочих мест. Педагоги лишатся работы, многим семьям придется уехать, отменят автобус до райцентра... И в селах, где за школу решили бороться, нашли такой метод - создавать приемные семьи и брать к себе сирот".

Для создания приемной семьи нужен не только доход потенциального замещающего родителя, но и жилищные условия - на каждого члена семьи должно быть не меньше 18 квадратных метров площади. В селах больших домов оказалось достаточно, чтобы возражений у органов опеки и попечительства не возникло.

В результате кое-где получилось так: в школе учатся 35 мальчиков и девочек, из них 30 - приемные, пятеро - кровные. Хотя чаще приемные составляют треть от общего количества.

"Были села, где усыновлением руководил директор школы, - рассказывает Галиндабаева. - Говорил: мне нужны один ученик в третий класс и еще один в шестой. Просто потому, что его малокомплектная школа получает по 500 тысяч рублей на каждую параллель, в которой есть хотя бы один ученик. Заполняя классы, директор мог открыть новые ставки, набрать дополнительных учителей".

Многих детей взяли к себе в семьи сами учителя, но и селяне, чья жизнь непосредственно со школой не связана, не остались в стороне. Причины называли самые разные: кого-то прельщала перспектива получить от государства "сиротские деньги", кто-то говорил о любви к детям и желании совершить добрый поступок. Впрочем, "заработать" особо ни у кого не получилось: в зависимости от региона из бюджета на содержание одного ребенка ежемесячно выделяют 5-7 тысяч рублей, сказал Карбаинов.

Фото: iStock
Матвиенко: Надо распространить сельскую ипотеку на деревянные дома

Еще некоторая сумма положена родителям в качестве меры социальной поддержки. Для семьи, взявшей одного ребенка, в сумме получается в среднем около 15-17 тысяч рублей в месяц. Для одинокой учительницы, работающей в сельской школе за 35 тысяч рублей в месяц, это, конечно подспорье, но не более того, - ведь приемного ребенка надо кормить, одевать, помогать ему устраиваться в жизни".

Помимо прямых выплат, приемные семьи могут получить еще скидку на коммунальные платежи, транспорт, топливо, покупку лекарств, налоговые вычеты, им перепадает гуманитарная помощь от благотворительных организаций, добавляет Галиндабаева.

"Дети после интернатов очень хорошо знают законы, свои права и обязанности, - говорит Галиндабаева. - Например, они имеют право не заправлять постели, не помогать по дому - они ничем не обязаны своей новой семье. Таких мы тоже видели, но в подавляющем большинстве случаев в новых семьях сложились взаимоотношения, которые мы называем "квазиродительскими". Там и взрослые делали намного больше того, что обязаны по контракту: выбивали своим подопечным пенсии по потере кормильца, добивались признания их жилья аварийным, чтобы ребенку к восемнадцати годам выделили новую квартиру, помогали поступать в вузы, поддерживали уже выросших приемных сыновей и дочерей. И дети вели себя как в родной семье - помогали по дому и огороду, отвечали добром на добро. Роль личного подсобного хозяйства, где можно было бы эксплуатировать детей, сейчас не слишком велика".

Были села, где усыновлением руководил директор школы 

По данным Фонда поддержки социальных исследований "Хамовники", у детей, проведших в приемных семьях хотя бы пять лет, шанс на благополучную судьбу во взрослой жизни в несколько раз выше, чем у выпускников интернатов. "По нашей статистике, из восьми сел, где для сохранения школы выбрали путь создания приемных семей, они продолжают работать в пяти, - резюмирует Галиндабаева. - Но для нас лучший показатель в другом: даже в тех селах, где отстоять школу не удалось, приемные дети остались в семьях. Даже наоборот: были примеры, когда вся семья переезжала из родного села в райцентр, чтобы ставшему своим ребенку было проще ходить в школу".

Общество Семья и дети Экономика Недвижимость Земля

Главное сегодня

Захарова: Высылка чешских дипломатов - адекватный ответ на агрессию Праги
Прибывших из Турции и Танзании будут дважды тестировать на коронавирус
Песков назвал условие возвращения послов России и США к работе в дипмиссиях
Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая
Госдума запретила чиновникам двойное гражданство
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19