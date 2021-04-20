Авторитетный журнал Forbes каждый год составляет список самых дорогих футбольных клубов планеты. В последнее время почти всегда его возглавляют либо "Реал", либо "Манчестер Юнайтед".

Мадридский "Реал" каждый год зарабатывает огромные деньги на коммерции. Фото: Gettyimages

Однако в этом году лидером рейтинга впервые стала "Барселона". Она была оценена в 4,76 миллиарда долларов и сместила на вторую строчку своего главного конкурента - "Реал" (4,75 миллиарда). При этом мадридский клуб занимает первую позицию с точки зрения коммерческой прибыли. В 2019-2020 годах "сливочные" заработали 424 миллиона долларов на рекламе и работе со спонсорами. "Барселона" же получила 377 миллионов, из которых 275 "сине-гранатовые" выручили на трансляциях матчей. Это самый высокий показатель среди всех футбольных команд.

В топ-20 рейтинга также попали: мюнхенская "Бавария" (4,215 миллиарда долларов), английские "Ливерпуль" (4,1 млрд), "Манчестер Сити" (4), "Челси" (3,2) и "Арсенал" (2,8), французский "Пари Сен-Жермен" (2,5), лондонский "Тоттенхэм" (2,3), итальянский "Ювентус" (1,95), дортмундская "Боруссия" (1,9), мадридский "Атлетико" (1), миланский "Интер" (743 миллиона), английский "Эвертон" (658), "Милан" (559), римская "Рома" (548), лондонский "Вест Хэм" (508), английский "Лестер" (455) и амстердамский "Аякс" (413).

Средняя стоимость клуба из рейтинга самых дорогих составила 2,28 миллиарда. Этот показатель на 30 процентов выше зафиксированного два года назад, когда список публиковался в прошлый раз. Средняя цена выросла, несмотря на падение выручки, связанное с ограниченной посещаемостью матчей из-за коронавируса. Покупатели клубов сосредоточены на том, что кажется им неиспользованным материалом, связанным с международной популярностью футбола.

Недавно также были названы самые дорогие футболисты мира. Что интересно - в топ-10 не вошли ни Лионель Месси, ни Криштиану Роналду. Аргентинец, которого специалисты оценивают в 54 миллиона евро, занимает 97-е место, а Роналду и вовсе 131-е (47 миллионов).

В топ-10 этого списка входят: Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") - 165,6 миллиона евро, Эрлинг Холланд ("Боруссия" Дортмунд) - 152, Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль") - 151,6, Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") - 151,1, Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен") - 149,4, Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) - 148,3, Жоау Фелиш ("Атлетико") - 141,5, Альфонсо Дэвис ("Бавария") - 139,2, Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") - 136,9 и Кай Хаверц ("Челси") - 136.

Что касается самых высокооплачиваемых спортсменов, то первое место в рейтинге по итогам прошлого года занял теннисист Роджер Федерер. За период с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года он заработал 106,3 миллиона долларов, из них 6,3 - призовые, 100 миллионов - спонсорский доход.

В топ-10 этого списка также попали: футболисты Криштиану Роналду (105 миллионов), Лионель Месси (104), Неймар (95,5), баскетболисты Леброн Джеймс (88,2), Стефен Карри (74,4), Кевин Дюрэнт (63,9), гольфист Тайгер Вудс (62,3), а также игроки американского футбола Кирк Казинс (60,5) и Карсон Венц (59,1).