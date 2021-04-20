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20.04.2021 20:48
Рубрика: В мире

Канцлер Германии призвала достроить "Северный поток-2"

Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8436)
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с видеообращением на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), проходящей в Страсбурге. В своем выступлении Меркель, которая планирует в сентябре покинуть пост главы немецкого правительства, обозначила основные направления политики Берлина. В частности, Меркель заявила: "У нас много конфликтов с Россией. Но я остаюсь тем человеком, который все время повторяет: мы должны разговаривать друг с другом. Мы должны продолжать диалог".
Проект "Северный поток-2" вышел на финишную прямую: осталось проложить 120 километров труб. Фото: AP Проект "Северный поток-2" вышел на финишную прямую: осталось проложить 120 километров труб. Фото: AP
Проект "Северный поток-2" вышел на финишную прямую: осталось проложить 120 километров труб. Фото: AP

Что касается вопроса о "Северном потоке-2", то здесь Меркель заняла примирительную позицию, подчеркнув, что это вопрос экономический, а не политический. "Я знаю, что вокруг "Северного потока-2" существует много противоречивых взглядов, в частности, я знаю, как относятся к этому вопросу многие страны - члены ПАСЕ. Но я хотела бы подчеркнуть, что газ, который еще не пошел по "Северному потоку-2", но уже идет по "Северному потоку-1", не хуже газа, идущего через Украину, и газа, транспортируемого из России через Турцию", - пояснила она свою позицию.

В вопросе о "Северном потоке-2" Меркель заняла примирительную позицию

В настоящее время достройка газопровода продолжается, она идет как на глубоководном участке в зоне Дании, так и на подходе к немецкому терминалу в Лубмине под Грайфсвальдом. По информации управляющей газопроводом компании Nord Stream 2 AG, осталось уложить порядка 120 километров труб.

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Кстати

Москва в качестве ответной меры на высылку в конце марта российских дипломатов из Болгарии объявила двух сотрудников посольства этой страны в РФ персонами нон грата. "20 апреля посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в России Н. Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в России Ч. Христозова. Указанным сотрудникам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов, - говорится в сообщении МИД России. - Данная мера является ответом на принятое в марте 2021 года болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата двоих сотрудников посольства России в Софии".

Подготовил Александр Гасюк

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