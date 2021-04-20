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20.04.2021 08:58
Рубрика: Спорт

Капризов превзошел рекорд "Миннесоты"

Текст: Максим Домчев

Российский нападающий клуба НХЛ "Миннесота" Кирилл Капризов обновил рекорд клуба по набранным очкам для новичков. Минувшей ночью "Миннесота" встречалась с "Аризоной". Встреча завершилась победой "дикарей" - 5:2.

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Капризов отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 18-й в сезоне. Всего на счету российского дебютанта НХЛ 37 очков. Это новый рекорд клуба. Предыдущий принадлежал Марьяну Габорику, который в дебютном сезоне набрал 36 очков в 71 матче.

В других матчах "Вегас" переиграл "Сан-Хосе" - 3:2. У проигравших вторую шайбу в сезоне забросил российский защитник Николай Кныжов.

"Даллас" в серии буллитов одолел "Детройт" - 3:2. Решающий буллит реализовал российский нападающий Денис Гурьянов. Голкипер "звезд" Антон Худобин отразил 20 бросков из 22. В составе проигравших голевая передача на счету Евгения Свечникова.

"Тампа-Бэй " переиграла "Каролину" - 3:2. Голкипер Андрей Василевский отразил 25 бросков из 27. "Флорида" выиграла у "Коламбуса" - 4:2 благодаря 34 отраженным броскам голкипера Сергея Бобровского.

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