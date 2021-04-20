Кассационный суд рассмотрит 3 июня жалобу на приговор Кокорину и Мамаеву

Второй кассационный суд общей юрисдикции запланировал на 3 июня рассмотрение жалобы на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уточнила пресс-секретарь суда Динара Муслимова, рассмотрение жалобы назначено на 10 часов утра 3 июня.

Защита Мамаева в жалобе просит переквалифицировать инкриминированные ему статьи на менее тяжкие и снизить наказание. Защита Александра Кокорина просит приговор полностью отменить и отправить его на новое апелляционное рассмотрение.