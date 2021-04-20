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20.04.2021 16:18
Рубрика: Культура

Найденное в Британии кольцо эпохи Стюартов объявлено сокровищем

Текст: Денис Передельский

В Великобритании коронер официально признал сокровищем 350-летнее золотое траурное кольцо, обнаруженное в конце 2020 года археологом-любителем на острове Мэн.

Фото: iStock
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Как сообщает ITV News, речь идет о ценном и весьма хорошо сохранившемся артефакте, обнаруженном при помощи металлоискателя на острове Мэн.

Находку в декабре 2020 года совершил археолог-любитель Ли Морган. На побережье он обнаружил кольцо диаметром 21,5 миллиметра, изготовленное из золота. Изделие украшено хрустальным камнем диаметром 12 миллиметров. Кроме того, на нем выгравированы две заглавные буквы J (или I) и D.

Ученые считают, что это могут быть инициалы какого-то важного человека. Дело в том, что кольцо, возраст которого оценен примерно в 350 лет, эксперты определили как траурное. Подобные траурные кольца были распространены во времена правления Стюартов - знаменитой династии шотландских и английских королей.

На то, что это украшение XVII века было траурным, указывают, прежде всего, инициалы. Как правило, на подобных кольцах гравировали заглавные буквы имени умершего человека, в память о котором такое кольцо носили. Кроме того, типичным элементом траурного кольца является гравировка в виде листика, инкрустированного черной эмалью.

Эксперты датировали изделие серединой - концом 1600-х годов нашей эры. Археолог Эллисон Фокс, куратор проекта Manx National Heritage, описывает его как "маленькое и довольно элегантное по форме, но качественное и неповрежденное".

Фото: Historic England
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"Качество предполагает, что это кольцо было изготовлено для или от имени лица с высоким социальным статусом, - говорит Эллисон Фокс. - Маловероятно, что мы когда-нибудь сможем точно установить, кому оно принадлежало или чью память увековечило. Однако есть вероятность, что оно могло быть связано с семьей Стэнли".

Семья Стэнли по сути владела островом Мэн, это были местные лорды. Одним из самых известных представителей этой семьи был Джеймс Стэнли, седьмой граф Дерби. Он был сторонником роялистов в гражданской войне. По мнению Эллисон, инициалы JD вполне могут относиться к Джеймсу Стэнли.

"Письма и документы того времени показывают, что он подписывался как "Джей Дерби", поэтому инициалы JD ему подходят", - говорит археолог.

Добавим, что Джеймс Стэнли был казнен сторонниками парламента в октябре 1651 года. Известно также, что его жена Шарлотта, леди Дерби, очень хотела, чтобы его имя запомнилось людям и вошло в историю.

Объявление кольца сокровищем означает, что этот предмет официально признан археологической ценностью. Теперь он может быть продан, причем приоритетное право на приобретение находки имеют музеи, прежде всего, музей острова Мэн. По закону, финансовое вознаграждение в равных долях получают тот, кто нашел сокровище, и владелец земли, на которой оно было найдено.

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