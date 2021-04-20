Лидеры России и Кубы обсудили совместные проекты

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с кубинским лидером.

Владимир Путин тепло поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с избранием на пост первого секретаря ЦК Компартии Кубы, а также с отмечаемым сегодня днем рождения кубинского лидера и передал дружеский привет Раулю Кастро, сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства между Россией и Кубой и подчеркнули важность совместной работы по реализации согласованных проектов в торгово-экономической и других сферах.

Путин и Диас-Канель Бермудес выразили готовность к координации усилий по борьбе с распространением коронавируса. А также условились активизировать двусторонний диалог в различных форматах.