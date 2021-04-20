"Манчестер Сити" официально сообщил о выходе из Суперлиги

Во вторник вечером "Манчестер Сити" официально сообщил о том, что клуб начал процедуру выхода из состава участников европейской Суперлиги.

"Футбольный клуб "Манчестер Сити" может подтвердить, что он официально ввел в действие процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы европейской Суперлиги", - говорится в заявлении на официальном сайте.

Ранее сообщалось о том, что из созданного 19 апреля проекта намерены выйти "Челси" и "Манчестер Сити". Лондонцы пока официально не сообщили о своем решении. Также пока нет официального заявления от создателей Суперлиги о том, что проект остановлен. Ранее об этом сообщили СМИ.

Европейская Суперлига была создана 12-ю клубами - "Реал", "Барселона", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Челси", "Арсенал", "Атлетико", "Интер" и "Тоттенхэм". Однако ФИФА и УЕФА этот турнир не признали и пригрозили его участникам исключением из всех соревнований, а игрокам - запретом на выступления за сборные.