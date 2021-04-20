Матвиенко: Надо распространить сельскую ипотеку на деревянные дома

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что программу сельской ипотеки следует расширять, в том числе - выдавать льготные кредиты на строительство деревянных домов. Такое мнение она высказала во вторник на встрече с тружениками социальной сферы села.

Условия сельской ипотеки сейчас таковы, что она "недоступна для значительного числа граждан, проживающих на селе", отметила глава Совфеда.

"Считаю, что здесь нужно подумать о дополнительных мерах, например, по поддержке индивидуального жилищного строительства, в частности - о включении в программу "Сельская ипотека" деревянного домостроения, которое может стать одним из трендов развития сельских территорий", - заявила Матвиенко.

Она напомнила, что в ходе правительственного часа в Совете Федерации 31 марта предложение по ипотеке под 3% на деревянные дома поддержал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Напомним, сейчас средства льготной сельской ипотеки можно потратить на приобретение квартиры в новостройке или на вторичном рынке, а также отдельного дома или земельного участка в селе и в городах с населением до 30 тысяч человек. Программа действует во всех регионах России, за исключением двух столиц и Подмосковья.