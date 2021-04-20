Программу сельской ипотеки следует расширять, в том числе - выдавать льготные кредиты на строительство деревянных домов, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Строительство собственного дома дает селянам хорошую мотивацию для того, чтобы остаться в родных местах или вернуться туда из города, полагает она.

Условия сельской ипотеки сейчас таковы, что она "недоступна для значительного числа граждан, проживающих на селе", отметила глава Совфеда в ходе встречи с тружениками социальной сферы села.

"Считаю, что здесь нужно подумать о дополнительных мерах, например, о поддержке индивидуального жилищного строительства, в частности о включении в программу "Сельская ипотека" деревянного домостроения, которое может стать одним из трендов развития сельских территорий", - заявила Матвиенко. Она напомнила, что в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации 31 марта предложение по ипотеке под 3% на строительство деревянных домов поддержал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Эта мера в числе прочего может затормозить отток людей из сельской местности, считает Валентина Матвиенко. "Ведь посмотрите: у нас 2015 году 38 млн человек проживало на селе, а на 1 января этого года - уже 36,9 млн. То есть уменьшается численность населения", - обозначила она тренд. "Мы просто обязаны переломить негативную тенденцию убыли сельского населения", - заявила спикер.

Строительство жилья - "это один из главных мотиваторов оставаться на селе, продолжать там жить, работать, заниматься фермерским хозяйством", считает Матвиенко. По ее мнению, "если человек построил дом в деревне, он уже привязан корнями к этой земле". Глава Совфеда призвала не жалеть денег на поддержку развития сельской ипотеки, особенно - на индивидуальное жилищное строительство. "Люди сегодня хотят свой кусочек земли, свой дом. У нас столько леса, а деревянные дома - самые здоровые", - указала Матвиенко. Сенаторы активно включатся в продвижение этой идеи, пообещала она, и изучат предложения из регионов.

Одно из них прозвучало на встрече во вторник. Участница из Республики Алтай считает, что в программу сельской ипотеки можно включить одну из схем, которые используют банки при выдаче коммерческих кредитов. Речь идет о займах по льготной ставке на материалы для строительства частного дома. Напомним, сейчас средства льготной сельской ипотеки можно потратить на приобретение квартиры в новостройке или на вторичном рынке, а также отдельного дома или земельного участка в селе и в городах с населением до 30 тысяч человек. Программа действует во всех регионах России за исключением двух столиц и Подмосковья.

Если человек построил дом в деревне, он уже привязан корнями к этой земле

Кредиты селянам выдаются по ставке не выше 3% годовых. Первоначальный взнос составляет от 10%, для него можно потратить средства материнского капитала. Максимальный срок кредита - 25 лет.

Еще один способ привлечь людей в сельскую местность - развитие агротуризма, считает Валентина Матвиенко. "У нас есть множество мест, где можно найти свою изюминку, создать узнаваемый бренд", - отметила она. При наличии современной комфортной инфраструктуры городские жители с удовольствием познакомились бы с традициями сельского быта, посетили садоводческие хозяйства, виноградники, пасеки, фермы, уверена спикер.