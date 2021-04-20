МЧС передало экстренное предупреждение о снеге в Москве

Столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в регионе.

Оно вступает в действие с 15.00 вторника, уточняет пресс-служба городского департамента транспорта. В течение этого времени ожидаются сильные дожди и мокрый снег. При этом скорость ветра усилится с обычных 5 до 15 метров в секунду.

Дептранс призвал горожан быть внимательнее за рулем, не ставить машины под деревьями и держаться подальше от незакрепленных конструкций.