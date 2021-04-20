Меркель призвала сохранить диалог с Россией

Ангела Меркель обратила внимание на то, что несмотря на большое количество разногласий, которые имеются между Западом и Россией, диалог все-таки необходимо сохранить.

"У нас в целом очень много конфликтов с Россией, осложняющих, к сожалению, наши отношения. Но я остаюсь тем человеком, который все время повторяет: мы должны разговаривать друг с другом. Мы должны оставаться в диалоге", - подчеркнула немецкий канцлер.

В ходе своего выступления она произнесла мысль, коррелирующую с недавним заявлением экс-президента США Дональда Трампа. По мнению Меркель, нынешняя напряженность между Москвой и Вашингтоном толкает Россию все ближе и ближе к Китаю.