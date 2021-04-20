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Рубрика: Спорт

Пошумят и вернутся

Юрист считает, что клубы Суперлиги прислушаются к УЕФА
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8436)
Создание Суперлиги вызвало гневную реакцию у УЕФА, где пригрозили дисквалифицировать каждый клуб и каждого футболиста, которые примут участие в новом турнире. Каким теперь будет мировой футбол, может ли УЕФА действительно применить серьезные санкции - об в этом в интервью "РГ" рассказал спортивный юрист Михаил Прокопец.

УЕФА грозится дисквалифицировать игроков и клубы. Они могут по регламенту, юридически, наложить такие санкции?

Михаил Прокопец: В регламентах ФИФА и УЕФА четко прописано, что ни один из членов этой футбольной семьи не имеет права выступать в соревнованиях, не признанных данными организациями. Все турниры, будь то национальные или международные, проводятся только с разрешения УЕФА или ФИФА. Если этого не происходит, то к таким клубам и игрокам можно применить санкции. Та же ФИФА говорит: мы принимаем к участию в первенстве планеты футболистов, выступающих в лигах, которые мы признаем. В противном случае - их не допустят до чемпионата мира. Поэтому требования УЕФА и ФИФА абсолютно законные. Они имеют право исключить команды из еврокубков, а игрокам запретить выходить на поле в чемпионате Европы или мира.

Пока выглядит так, что создание Суперлиги - конец футбола в его нынешнем виде.

Михаил Прокопец: Эти 20 клубов говорят: мы сделаем такое классное соревнование, которое будет интересно вне зависимости от национальных лиг, УЕФА и ФИФА. "Реал" будет каждую неделю играть с "Манчестер Юнайтед", и все будут на это смотреть. Имеют ли они на то право? Безусловно. Ребята из Суперлиги считают, что к ним постоянно будет повышенный интерес. Они уверены: клубы важнее организаторов. Это давний спор. Участники соревнований говорят, что люди смотрят турниры из-за них, а организаторы парируют, что без них эти матчи не состоялись бы.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
РФС выступил против создания европейской Суперлиги

У УЕФА нет рычагов сделать так, чтобы Суперлига не состоялась?

Михаил Прокопец: Нет. УЕФА говорит: ребят, у нас есть своя песочница, и либо вы играете по нашим правилам, либо ищите себе новое место. А Суперлига отвечает: мы хотим выступать как отдельно, так и в национальных лигах. УЕФА резонно подчеркивает, что это невозможно. "Вы либо играете по нашим правилам, либо вообще уходите", - такая позиция у УЕФА.

Да и все футбольные люди выступили против Суперлиги.

Михаил Прокопец: Вот "Реал" думает, и отчасти правильно, что он интересен всем как "Реал". Но это не так. Он интересен в том числе благодаря соперничеству с такими клубами, как "Сельта", "Хетафе". Если это будет только "Реал", играющий с "Ювентусом" и "Миланом", то он потеряет колорит, болельщиков.

Михаил Прокопец: Все турниры, будь то национальные или международные, должны проводиться с одобрения УЕФА или ФИФА. Если этого не происходит, то тот же УЕФА имеет право применить санкции

Как появление Суперлиги скажется на нашем российском футболе?

Михаил Прокопец: Если топ-клубы исключат из еврокубков, то у клубов второго эшелона, в том числе из России, будет больше шансов добиться успеха.

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