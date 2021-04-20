Минцифры готовит блокировку звонков с подменных номеров

Предложенные изменения коснутся правил централизованного управления сетью связи. В них определены виды угроз устойчивости, безопасности и целостности интернета и сетей связи общего пользования. Теперь к ним добавится угроза подмены абонентского номера или уникального кода идентификации абонента при голосовом соединении с целью распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма или иной создающей угрозу информации.

Когда из-за рубежа приходит звонок как будто с московского номера, оператор связи согласно закону "О связи" передает такой вызов как "московский". Введение в правовое поле понятия угрозы подмены номера позволит Роскомнадзору обязать операторов не пропускать вызовы с подменой абонентского номера или уникального кода идентификации абонента, пояснил замглавы Минцифры Олег Иванов.

Регламент реагирования на новую угрозу разработает Роскомнадзор по согласованию с Минцифры и ФСБ.

Телефонное мошенничество - самый распространенный в России способ социальной инженерии. По данным Сбербанка, российских граждан атакуют несколько десятков мошеннических колл-центров, в том числе расположенных в приграничных государствах. Каждый 10-й звонок в России - от мошенников. За последние два года телефонное мошенничество выросло в два раза, при этом почти все звонки идут с подменой номеров.