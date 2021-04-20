Минцифры оценило риски перехода КИИ на отечественный софт

Глава Минцифры Максут Шадаев считает необходимым переход объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное программное обеспечение. Об этом он сообщил "Коммерсанту".

Накануне глава РСПП Александр Шохин оценил такой переход в 1 трлн рублей и предложил государству рассмотреть возможность более плавного перехода. Однако в Минцифры считают, что риски кибербезопасности на объектах КИИ недопустимы, и нужно уходить от зарубежных программных решений, несмотря на существенные затраты. "Очевидно, что замена возможна только на конкурентоспособные российские аналоги. Безусловно, затраты на них могут быть существенными, но риски намного серьезнее", - сказал Шадаев.

Он привел в пример историю с МГТУ им. Н. Э. Баумана. Microsoft отказал вузу в продлении лицензии из-за подготовки специалистов для оборонной промышленности. По мнению министра, эта ситуация демонстрирует, что все рано или поздно могут столкнуться с ограничениями на поставку иностранного софта и утратой контроля над собственной информационной инфраструктурой.

Шадаев напомнил, что по просьбе РСПП сроки перехода на отечественный софт уже были сдвинуты на два года. "У субъектов КИИ - банков, АЭС, оборонных предприятий - есть время подготовиться, а у российских разработчиков ПО - разработать за это время необходимый софт", - отметил глава Минцифры. Директивы, которые утвердило правительство, стимулируют госкомпании и госорганизации переходить на отечественные решения.