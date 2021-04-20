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20.04.2021 12:17
Рубрика: Экономика

Минцифры оценило риски перехода КИИ на отечественный софт

Текст: Ирина Алпатова

Глава Минцифры Максут Шадаев считает необходимым переход объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественное программное обеспечение. Об этом он сообщил "Коммерсанту".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Почему закупить отечественный софт оказалось непросто

Накануне глава РСПП Александр Шохин оценил такой переход в 1 трлн рублей и предложил государству рассмотреть возможность более плавного перехода. Однако в Минцифры считают, что риски кибербезопасности на объектах КИИ недопустимы, и нужно уходить от зарубежных программных решений, несмотря на существенные затраты. "Очевидно, что замена возможна только на конкурентоспособные российские аналоги. Безусловно, затраты на них могут быть существенными, но риски намного серьезнее", - сказал Шадаев.

Он привел в пример историю с МГТУ им. Н. Э. Баумана. Microsoft отказал вузу в продлении лицензии из-за подготовки специалистов для оборонной промышленности. По мнению министра, эта ситуация демонстрирует, что все рано или поздно могут столкнуться с ограничениями на поставку иностранного софта и утратой контроля над собственной информационной инфраструктурой.

Шадаев напомнил, что по просьбе РСПП сроки перехода на отечественный софт уже были сдвинуты на два года. "У субъектов КИИ - банков, АЭС, оборонных предприятий - есть время подготовиться, а у российских разработчиков ПО - разработать за это время необходимый софт", - отметил глава Минцифры. Директивы, которые утвердило правительство, стимулируют госкомпании и госорганизации переходить на отечественные решения.

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