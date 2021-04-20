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20.04.2021 19:23
Рубрика: Общество

Минобрнауки предлагает вузам провести прием-2021 дистанционно

Текст: Мария Агранович
Похоже, абитуриентам, поступающим в российские вузы в этом году, вовсе не придется лично приезжать ни для подачи документов, ни для сдачи экзаменов. Министерство науки и высшего образования опубликовало проект приказа об особенностях приема в вузы в 2021 году, где дистанционный способ подачи документов - через интернет или обычную почту - прописан как приоритетный.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

"Организация осуществляет взаимодействие с поступающими…. с использованием дистанционных технологий, в том числе посредством суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", а также через операторов почтовой связи общего пользования", - говорится в проекте приказа.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Кстати, под взаимодействием авторы документа имеют в виду не только подачу документов, необходимых для поступления, но и заявлений об апелляции, отзыве уже поданных документов и пр.

Такие меры предлагается установить пока только на кампанию 2021 года в целях предотвращения угрозы распространения COVID-19.

Особенности не распространяются на порядок и условия приема в вузы, которые готовят кадры "в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка", а также на ряд других организаций.

Документ также обязывает вузы использовать дистанционные технологии при проведении дополнительных вступительных испытаний и при рассмотрении апелляций.

Вместе с тем, в проекте приказа есть 15-й пункт, где говорится, что личное участие абитуриентов возможно, если позволит эпидемиологическая обстановка в регионе и будут соответствующие распоряжения региональных властей.

Подать документы в колледж можно будет через портал госуслуг

"Руководитель организации несет ответственность за обеспечение безопасных условий для поступающих и работников организации", - отмечается в документе.

Если приказ будет утверждён, вузы должны будут до 1 июня 2021 года внести все необходимые изменения в свои правила приема.

Напомним, правила приема на 2021/2022 учебный год были утверждены осенью 2020 года, и уже тогда в качестве одного из возможных вариантов подачи документов, где процедура онлайн-приема документов была прописана как обязательная наряду с очной подачей.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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