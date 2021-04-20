Минздрав планирует обязать вакцинироваться от лихорадки Эбола

Новости

В Екатеринбурге в зоопарке из-за посетителей погиб белый медведь 18:27
"Бавария" отказалась от участия в Суперлиге 18:26
В столице пробки достигли 9 баллов 18:24
Постпред РФ при ОЗХО: Запад создает механизм дискредитации неугодных государств 18:14
В Праге допустили высылку всех дипломатов РФ и обнуление отношений с Москвой 18:04
Непал одобрил применение вакцины "Спутник V" 18:03
Деловой центр "Москва-Сити" заволокло дымом из-за пожара поблизости 18:02
Ученые заявили о необходимости перерывов между видеоконференциями 18:00
Дмитрий Чернышенко и гендиректор ФИВБ обсудили подготовку к ЧМ по волейболу 17:58
В Петербурге рабочий пострадал при вспышке паров на Кировском заводе 17:44
В центре Москвы введут ограничения для подготовки к параду Победы 17:06
Названы популярные в России планшеты и ноутбуки 17:04
Государство поддержит экспорт лекарств 17:04
В Чехии заявили о невозможности рассекречивания данных по взрывам в Врбетице 17:02
Количество "пьяных аварий" в Москве с начала года снизилось вдвое 16:58
Глава МОК выступил против создания футбольной Суперлиги 16:22
Россия ограничила зону полетов над Черным морем 16:20
В Санкт-Петербурге будут судить серийных грабителей ювелирных салонов 16:15
Шойгу назвал срок окончания испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" 16:10
Лукашенко: Нормализация ситуации в Донбассе зависит только от Киева 16:10
"Фобос": "Супердождь" в Москве продлится сутки 16:10
Названы самые востребованные вакансии в российских городах 16:06
ЦБ отметил снижение достаточности капитала банка "Восточный" 16:04
В столице начался рейд по проверке тонированных автомобилей 16:01
Дети силовиков получили приоритет при зачислении в ведомственные вузы 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
20.04.2021 17:45
Рубрика: Общество

Минздрав планирует обязать вакцинироваться от лихорадки Эбола

Текст: Елена Манукиян
Вакцинацию от лихорадки Эбола придется пройти россиянам, которые соберутся выехать в страны, где эта болезнь распространена. Минздрав предлагает включить прививку в число обязательных профилактических по эпидемиологическим показаниям. Проект приказа об этом ведомство разместило для общественного обсуждения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Лихорадка Эбола включена в Перечень инфекционных (паразитарных) болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории Российской Федерации. Это редкое, но очень опасное заболевание, заразиться которым можно не только при прямом контакте с больным, но и через предметы. Вспышки были зафиксированы в Центральной и Западной Африке, где летальность составляла от 25 до 90 %. Так, в 2018-2019 годах из 3,3 тысяч заразившихся вирусом Эбола в Заире погибли 2,2 тысячи человек.

В Минздраве предложили вести статистику по ВИЧ по единым критериям

На территории нашей страны с 2016 года зарегистрирована и запущена в промышленное производство отечественная вакцина для профилактики лихорадки Эбола.

Также в календарь профилактических по эпидемическим показаниям будет включена вакцинация против коклюша. В пояснительной записке отмечается, что проведение иммунизации контактных лиц в очагах инфекции позволит предупредить ее дальнейшее распространение, в том числе среди детей раннего возраста и лиц старшего возраста из групп риска.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Эпидемия лихорадки Эбола

Главное сегодня

Путин подписал закон о расширении общефедеральных партийных списков на выборах
Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая
Песков назвал условие возвращения послов России и США к работе в дипмиссиях
Госдума запретила чиновникам двойное гражданство
Меркель: Германия приняла решение в пользу "Северного потока-2"
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19