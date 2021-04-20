Минздрав планирует обязать вакцинироваться от лихорадки Эбола

Лихорадка Эбола включена в Перечень инфекционных (паразитарных) болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории Российской Федерации. Это редкое, но очень опасное заболевание, заразиться которым можно не только при прямом контакте с больным, но и через предметы. Вспышки были зафиксированы в Центральной и Западной Африке, где летальность составляла от 25 до 90 %. Так, в 2018-2019 годах из 3,3 тысяч заразившихся вирусом Эбола в Заире погибли 2,2 тысячи человек.

На территории нашей страны с 2016 года зарегистрирована и запущена в промышленное производство отечественная вакцина для профилактики лихорадки Эбола.

Также в календарь профилактических по эпидемическим показаниям будет включена вакцинация против коклюша. В пояснительной записке отмечается, что проведение иммунизации контактных лиц в очагах инфекции позволит предупредить ее дальнейшее распространение, в том числе среди детей раннего возраста и лиц старшего возраста из групп риска.