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20.04.2021 23:36
Рубрика: В мире

Младший министр обороны Британии подал в отставку

Текст: Максим Макарычев

Джонни Мерсер подал в отставку с поста младшего министра обороны, разочарованный тем, что правительство не выполнило обещания предотвратить судебное преследование военных ветеранов, служивших в Северной Ирландии. Даунинг-стрит в кратком заявлении, опубликованном во вторник вечером, заявил, что Борис Джонсон "принял отставку", и поблагодарил Мерсера "за его службу" в качестве министра с 2019 года.

Фото: Andrew Matthews/AP Photo
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По информации Guardian, Мерсер надеялся, что ряд предстоящих судебных процессов над британскими ветеранами не состоится, добавив, что не увидел реальных перспектив разработки закона, который бы остановил текущее судебное преследование. Во время своей предвыборной кампании Джонсон пообещал положить конец "назойливым историческим расследованиям" в отношении ветеранов, служивших в Северной Ирландии. Но правительство, отмечают источники издания, блокирует закон "из-за деликатности вопроса". В число обвиняемых входит солдат F, бывший десантник, которого обвиняют в убийстве двух человек в Кровавое воскресенье, дату в 1972 году, когда солдаты открыли огонь по демонстрантам, выступавшим за соблюдение гражданских прав в североирландском Дерри.

Министры стремились положить конец тому, что правительство назвало "досадным преследованием" в отношении солдат, служивших за границей, в Ираке, Афганистане и других местах, путем внесения законопроекта об операциях за рубежом. Ключевой особенностью законопроекта было введение презумпции против преследования военнослужащих, которая вступит в силу через пять лет. Сексуальные преступления были исключены из срока действия законопроекта.

Мерсер дослужился до капитана Королевской артиллерии и трижды служил в Афганистане. Он заявил, что занялся политикой почти десять лет назад, чтобы улучшить отношение к ветеранам.

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