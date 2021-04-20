На Колыме четыре народа из числа КМНС ограничили в правах

Получить разрешение на добычу водных биоресурсов для ведения традиционной хозяйственной деятельности в Магаданской области не смогут камчадалы, орочи, эскимосы и чукчи. Эти народы не вошли в Единый перечень коренных малочисленных народов РФ.

Без льгот остались более двух тысяч колымчан. Чтобы исправить эту несправедливость правительство региона обратилось в Федеральное агентство по делам национальностей, предложив внести изменения в перечень и исключить из Приказов Минсельхоза отсылочные нормы о необходимости регистрации в местах традиционного проживания КМНС для получения разрешения на рыбалку.

"Мы занимаемся этим вопросом, нас поддерживает Правительство РФ, уверен, слышат и в Росрыболовстве. Прежде всего, нашим людям, представителям коренных малочисленных народов Севера, нужна стабильность, чтобы можно было планировать, строить будущее, развиваться", - заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Сейчас права на осуществление традиционного рыболовства сохранились у ительменов, коряков, чуванцев, эвенов (ламутов) и юкагиров, проживающих в Хасынском, Северо-Эвенском, Ольском, Омсукчанском, Среднеканском и Тенькинском городских округах.