Нацпроект, кино, музеи: о чем говорили на итоговом заседании Минкульта

Заседание итоговой коллегии Министерства культуры РФ состоялось во вторник, 20 апреля. "Российская газета" рассказывает, о чем говорила глава ведомства Ольга Любимова.

По итогам прошедшего года выполнение национального проекта "Культура" составило 99,3 процента.

- Это один из самых высоких результатов исполнения среди всех нацпроектов. Все показатели выполнены в полном объеме, а некоторые даже перевыполнены, - обратила внимание Ольга Любимова.

Идет работа в регионах: удалось построить, реконструировать и отремонтировать более 330 культурно-досуговых учреждений в 63 регионах России, переоборудовать 60 кинозалов в 37 регионах. Открываются виртуальные концертные залы, модельные библиотеки, проходит ремонт детских и кукольных театров.

- Для улучшения условий обучения юных талантов проводятся работы по модернизации детских школ искусств. Так, в прошлом году отремонтировали 151 здание ДШИ. С этого года мы включили это мероприятие в нацпроект. На эти цели в 2021-2023 годах предусмотрено более 9 миллиардов рублей, - подчеркнула глава Минкульта.

Что касается кино, то в прошлом году общая сумма господдержки составила 5,4 миллиарда рублей.

- 110 фильмов отечественного производства, вышедших в прокат в прошлом году, собрали 10,7 миллиарда рублей, что почти половина от общих кассовых сборов. Всего их посмотрели более 42 миллионов человек, - отметила Ольга Любимова.

Федеральные музеи за пандемийный год провели около 2,7 тысячи выставок, а количество посетителей составило более 19 миллионов человек.

Библиотеки получили Стратегию развития библиотечного дела в период до 2030 года. Общее количество библиотек и организаций, оказывающих библиотечно-информационные услуги в России, составляет более 40 тысяч.

- За счет средств федерального бюджета отреставрировано 28 объектов культурного наследия. Среди наиболее значимых можно выделить завершение работ на монументе "Родина-мать зовет!" в Волгограде. Подчеркну, что ситуация с монументом находится под нашим пристальным вниманием, - обратила внимание глава ведомства.

К празднованию 500-летия Тульского кремля открыт Музейный квартал. К празднованию 800-летия основания Нижнего Новгорода проведены ремонтно-реставрационные работы на 31 объекте культурного наследия. Продолжается комплексная реставрация великой русской святыни - Ансамбля Новодевичьего монастыря - в 2020 году завершена реставрация шести объектов Ансамбля.

Также министр культуры подчеркнула, что в непростой год сфере удалось сохранить уровень заработной платы, несмотря на приостановку деятельности.