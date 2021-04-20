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20.04.2021 12:34
Рубрика: Культура

Нацпроект, кино, музеи: о чем говорили на итоговом заседании Минкульта

Текст: Инга Бугулова
Заседание итоговой коллегии Министерства культуры РФ состоялось во вторник, 20 апреля. "Российская газета" рассказывает, о чем говорила глава ведомства Ольга Любимова.
Министр культуры РФ Ольга Любимова. Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Министр культуры РФ Ольга Любимова. Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Министр культуры РФ Ольга Любимова. Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

По итогам прошедшего года выполнение национального проекта "Культура" составило 99,3 процента.

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- Это один из самых высоких результатов исполнения среди всех нацпроектов. Все показатели выполнены в полном объеме, а некоторые даже перевыполнены, - обратила внимание Ольга Любимова.

Идет работа в регионах: удалось построить, реконструировать и отремонтировать более 330 культурно-досуговых учреждений в 63 регионах России, переоборудовать 60 кинозалов в 37 регионах. Открываются виртуальные концертные залы, модельные библиотеки, проходит ремонт детских и кукольных театров.

- Для улучшения условий обучения юных талантов проводятся работы по модернизации детских школ искусств. Так, в прошлом году отремонтировали 151 здание ДШИ. С этого года мы включили это мероприятие в нацпроект. На эти цели в 2021-2023 годах предусмотрено более 9 миллиардов рублей, - подчеркнула глава Минкульта.

Что касается кино, то в прошлом году общая сумма господдержки составила 5,4 миллиарда рублей.

- 110 фильмов отечественного производства, вышедших в прокат в прошлом году, собрали 10,7 миллиарда рублей, что почти половина от общих кассовых сборов. Всего их посмотрели более 42 миллионов человек, - отметила Ольга Любимова.

Федеральные музеи за пандемийный год провели около 2,7 тысячи выставок, а количество посетителей составило более 19 миллионов человек.

Библиотеки получили Стратегию развития библиотечного дела в период до 2030 года. Общее количество библиотек и организаций, оказывающих библиотечно-информационные услуги в России, составляет более 40 тысяч.

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
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- За счет средств федерального бюджета отреставрировано 28 объектов культурного наследия. Среди наиболее значимых можно выделить завершение работ на монументе "Родина-мать зовет!" в Волгограде. Подчеркну, что ситуация с монументом находится под нашим пристальным вниманием, - обратила внимание глава ведомства.

К празднованию 500-летия Тульского кремля открыт Музейный квартал. К празднованию 800-летия основания Нижнего Новгорода проведены ремонтно-реставрационные работы на 31 объекте культурного наследия. Продолжается комплексная реставрация великой русской святыни - Ансамбля Новодевичьего монастыря - в 2020 году завершена реставрация шести объектов Ансамбля.

Также министр культуры подчеркнула, что в непростой год сфере удалось сохранить уровень заработной платы, несмотря на приостановку деятельности.

Культура Правительство Минкультуры

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