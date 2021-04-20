НАК: Организованное бандподполье в России уничтожено

Террористические спящие ячейки пришли на смену организованному бандподполью, их целью является совершение одного-единственного теракта в местах, где они созданы. Об этом заявил на онлайн-брифинге в Москве официальный представитель Национального антитеррористического комитета, руководитель информационного центра НАК Андрей Пржездомский.

По его словам, организованное бандподполье, по сути дела, уничтожено. Этой системы с иерархией и управленческой структурой на сегодня нет. На это место заступили так называемые спящие террористические ячейки, создаваемые для одного-единственного теракта. По словам Пржездомского, их установка - там, где находятся, там и воюют.

Как сообщил первый заместитель руководителя аппарата НАК Игорь Кулягин, в результате принятых силовыми ведомствами упреждающих мер в 2020 году на территории России была пресечена деятельность 71 законспирированной террористической ячейки. Ликвидированы более 50 боевиков, еще свыше 800 бандитов и их пособников задержаны. Были заблокированы счета более 1200 лиц, причастных к финансированию терроризма, на сумму свыше 57 млн рублей. Силовики уничтожили 156 тайников с оружием, изъяли 134 взрывных устройства, свыше 100 тысяч патронов, более 3 тысяч мин, гранат и других боеприпасов.

"Приоритетная задача силовых структур - обнаружить и ликвидировать ячейки в тех регионах, где они появляются. Такие ячейки готовили серьезные теракты в России - взрывы, поджоги в местах массового пребывания людей. Большинство из них удалось предотвратить", - продолжил свою мысль уже Андрей Пржездомский.

По его словам, террористы используют различные способы совершения терактов, не отказываются от старых технологий и используют новые. Во время брифинга он показал некоторые самодельные взрывные устройства, которые были изъяты у террористов. Среди них СВУ в пластиковой канистре с большим радиусом поражения, а также замаскированное под банку с энергетиком, и самодельные гранаты, которые еще во время первой чеченской получили название "хаттабки".