НАК: Организованное бандподполье в России уничтожено

Новости

В Екатеринбурге в зоопарке из-за посетителей погиб белый медведь 18:27
"Бавария" отказалась от участия в Суперлиге 18:26
В столице пробки достигли 9 баллов 18:24
Постпред РФ при ОЗХО: Запад создает механизм дискредитации неугодных государств 18:14
В Праге допустили высылку всех дипломатов РФ и обнуление отношений с Москвой 18:04
Непал одобрил применение вакцины "Спутник V" 18:03
Деловой центр "Москва-Сити" заволокло дымом из-за пожара поблизости 18:02
Ученые заявили о необходимости перерывов между видеоконференциями 18:00
Дмитрий Чернышенко и гендиректор ФИВБ обсудили подготовку к ЧМ по волейболу 17:58
В Петербурге рабочий пострадал при вспышке паров на Кировском заводе 17:44
В центре Москвы введут ограничения для подготовки к параду Победы 17:06
Названы популярные в России планшеты и ноутбуки 17:04
Государство поддержит экспорт лекарств 17:04
В Чехии заявили о невозможности рассекречивания данных по взрывам в Врбетице 17:02
Количество "пьяных аварий" в Москве с начала года снизилось вдвое 16:58
Глава МОК выступил против создания футбольной Суперлиги 16:22
Россия ограничила зону полетов над Черным морем 16:20
В Санкт-Петербурге будут судить серийных грабителей ювелирных салонов 16:15
Шойгу назвал срок окончания испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" 16:10
Лукашенко: Нормализация ситуации в Донбассе зависит только от Киева 16:10
"Фобос": "Супердождь" в Москве продлится сутки 16:10
Названы самые востребованные вакансии в российских городах 16:06
ЦБ отметил снижение достаточности капитала банка "Восточный" 16:04
В столице начался рейд по проверке тонированных автомобилей 16:01
Дети силовиков получили приоритет при зачислении в ведомственные вузы 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
20.04.2021 18:22
Рубрика: Происшествия

НАК: Организованное бандподполье в России уничтожено

Текст: Иван Егоров
Террористические спящие ячейки пришли на смену организованному бандподполью, их целью является совершение одного-единственного теракта в местах, где они созданы. Об этом заявил на онлайн-брифинге в Москве официальный представитель Национального антитеррористического комитета, руководитель информационного центра НАК Андрей Пржездомский.
Представитель НАК Андрей Пржездомский. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Представитель НАК Андрей Пржездомский. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Представитель НАК Андрей Пржездомский. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

По его словам, организованное бандподполье, по сути дела, уничтожено. Этой системы с иерархией и управленческой структурой на сегодня нет. На это место заступили так называемые спящие террористические ячейки, создаваемые для одного-единственного теракта. По словам Пржездомского, их установка - там, где находятся, там и воюют.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Александр Бортников: За два года в России предотвращено 78 терактов

Как сообщил первый заместитель руководителя аппарата НАК Игорь Кулягин, в результате принятых силовыми ведомствами упреждающих мер в 2020 году на территории России была пресечена деятельность 71 законспирированной террористической ячейки. Ликвидированы более 50 боевиков, еще свыше 800 бандитов и их пособников задержаны. Были заблокированы счета более 1200 лиц, причастных к финансированию терроризма, на сумму свыше 57 млн рублей. Силовики уничтожили 156 тайников с оружием, изъяли 134 взрывных устройства, свыше 100 тысяч патронов, более 3 тысяч мин, гранат и других боеприпасов.

"Приоритетная задача силовых структур - обнаружить и ликвидировать ячейки в тех регионах, где они появляются. Такие ячейки готовили серьезные теракты в России - взрывы, поджоги в местах массового пребывания людей. Большинство из них удалось предотвратить", - продолжил свою мысль уже Андрей Пржездомский.

По его словам, террористы используют различные способы совершения терактов, не отказываются от старых технологий и используют новые. Во время брифинга он показал некоторые самодельные взрывные устройства, которые были изъяты у террористов. Среди них СВУ в пластиковой канистре с большим радиусом поражения, а также замаскированное под банку с энергетиком, и самодельные гранаты, которые еще во время первой чеченской получили название "хаттабки".

Происшествия Терроризм Антитеррор

Главное сегодня

Путин подписал закон о расширении общефедеральных партийных списков на выборах
Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая
Песков назвал условие возвращения послов России и США к работе в дипмиссиях
Госдума запретила чиновникам двойное гражданство
Меркель: Германия приняла решение в пользу "Северного потока-2"
Верховный суд разъяснил, как отличить кражу от находки
Тюрьмы объединят с СИЗО и вынесут за пределы городов