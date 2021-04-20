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20.04.2021 20:58
Рубрика: Происшествия

Спящие проснулись

НАК: Организованное бандподполье в России уничтожено
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8436)
Террористические спящие ячейки пришли на смену организованному бандподполью, их целью является совершение одного-единственного теракта в местах, где они созданы.

Об этом заявил на онлайн-брифинге в Москве официальный представитель Национального антитеррористического комитета, руководитель информационного центра НАК Андрей Пржездомский.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
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По его словам, организованное бандподполье, по сути дела, уничтожено. Этой системы с иерархией и управленческой структурой на сегодня нет. На это место заступили так называемые спящие террористические ячейки, создаваемые для одного-единственного теракта. По словам Пржездомского, их установка - там, где находятся, там и воюют.

Как сообщил первый заместитель руководителя аппарата НАК Игорь Кулягин, в результате принятых силовыми ведомствами упреждающих мер в 2020 году на территории России была пресечена деятельность 71 законспирированной террористической ячейки. Ликвидированы более 50 боевиков, еще свыше 800 бандитов и их пособников задержаны. Были заблокированы счета более 1200 лиц, причастных к финансированию терроризма, на сумму свыше 57 млн рублей. Силовики уничтожили 156 тайников с оружием, изъяли 134 взрывных устройства, свыше 100 тысяч патронов, более 3 тысяч мин, гранат и других боеприпасов.

"Приоритетная задача силовых структур - обнаружить и ликвидировать ячейки в тех регионах, где они появляются. Такие ячейки готовили серьезные теракты в России - взрывы, поджоги в местах массового пребывания людей. Большинство из них удалось предотвратить", - продолжил свою мысль уже Андрей Пржездомский.

В прошлом году были ликвидированы более 50 боевиков, задержаны 800 бандитов и их пособников

По его словам, террористы используют различные способы совершения терактов, не отказываются от старых технологий и используют новые. Во время брифинга он показал некоторые самодельные взрывные устройства, которые были изъяты у террористов. Среди них СВУ в пластиковой канистре с большим радиусом поражения, а также замаскированное под банку с энергетиком, и самодельные гранаты, которые еще во время первой чеченской получили название "хаттабки".

Армия

Российские военные сорвали планы боевиков в Сирии по проведению терактов и масштабных атак на государственные учреждения в преддверии выборов президента.

Участки для голосования в сирийских городах и поселках откроются 26 мая. Хотя официально еще никто не заявлял о своих претензиях на пост главы Сирии, оппозиция уже объявила, что предстоящие выборы нелегитимны. Заранее отказались признать результаты выборов в США и Европейском союзе.

Дестабилизировать ситуацию в стране и сорвать голосование намерены и международные террористы.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов рассказал, что подготовка боевиков ведется в тренировочных лагерях на неподконтрольных сирийским властям территориях. Такие базы находятся в том числе в зоне Эт-Танф, которую контролируют вооруженные силы США.

Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости
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По словам Карпова, один из центров подготовки террористов был обнаружен северо-восточнее Пальмиры. Там боевики создали хорошо замаскированную базу, где проводили тренировки и формировали боевые группы.

Готовились такие группы к проведению масштабных террористических актов в различных регионах Сирии. Кроме того, на секретной базе изготавливались самодельные взрывные устройства.

Российские военные получили данные о нахождении базы сразу из нескольких достоверных источников. После окончательной проверки этой информации было принято решение об атаке на объект террористов.

"Самолеты Воздушно-космических сил России нанесли авиационные удары, в результате которых уничтожены два укрытия, до 200 боевиков, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, а также около 500 кг боеприпасов и компонентов для создания самодельных взрывных устройств", - поделился итогами операции контр-адмирал .

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