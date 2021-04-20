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Рубрика: Экономика

Налоговый вычет можно будет оформить онлайн

Текст: Роман Маркелов
Налоговый вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) можно будет оформить автоматически - не собирая никаких документов и не посещая налоговую инспекцию. Закон об этом, вносящий поправки в Налоговый кодекс, подписал президент Владимир Путин.

Для оформления вычета понадобится заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), оно будет сформировано и отправлено автоматически. В отличие от действующего порядка, не понадобится заполнять налоговую декларацию (3-НДФЛ) и предоставлять другие документы, подтверждающие право на налоговый вычет. При вводящемся упрощенном порядке получения вычета срок проведения стандартной камеральной проверки сократится с трех месяцев до одного, а деньги вернутся на указанные плательщиком банковские реквизиты в срок до 15 дней вместо обычного месяца.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. Социальных вычетов, которые предусмотрены Налоговым кодексом (по расходам на благотворительность, обучение, лечение и покупку медикаментов, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, по расходам на накопительную часть трудовой пенсии и по расходам на занятия спортом), нововведение пока не коснется. "Автоматическое подтверждение права на социальные налоговые вычеты сейчас затруднительно. В первую очередь из-за широкого круга лиц, которые должны передать налоговым органам сведения, чтобы подтвердить право на такие вычеты. Эти лица не контролируются так, как банки и биржи. Поэтому налоговый орган не может отказаться от проверки достоверности получаемых от них сведений", - говорит партнер Forward Legal Григорий Нистратов.

Юрист подчеркивает, что получение вычетов онлайн сэкономит время налогоплательщиков, в первую очередь, благодаря отсутствию необходимости собирать документы на подтверждение права на вычет. Новый порядок удобен и для самой налоговой службы: процесс проверки заявления автоматизирован и не требует участия инспектора, если только система не выявила ошибок, отмечает Нистратов.

Экономика Финансы Налоги Президент Налоговые вычеты Налоговое законодательство

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