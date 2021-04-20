Непомнящий продолжает бороться за победу в турнире претендентов

В Екатеринбурге продолжаются партии матча претендентов по шахматам. В ближайшие полторы недели должен определиться новый соперник Магнуса Карлсена по титульному поединку, который запланировано провести в Дубае с 24 ноября по 16 декабря нынешнего года.

Впереди планеты всей пока российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который черными фигурами сыграл вничью с соотечественником Александром Грищуком в партии девятого тура.

Еще один представитель нашей страны Кирилл Алексеенко сыграл миром разошелся с американцем Фабиано Каруаной. Партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась после 59-го хода. Нидерландец Аниш Гири белыми фигурами переиграл китайца Ван Хао. А вот партия Дин Лижэнь (Китай) - Максим Вашье-Лаграв (Франция) после напряженной борьбы завершилась вничью. Напомним, что турнир, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновился накануне. На сегодняшний день впереди Ян Непомнящий, набравший 5,5 очка после девяти партий.

Второй круг завершится 27 апреля. В случае равенства очков при дележе первого места первым критерием являются результаты личных встреч, затем количество побед и коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью. Если все эти показатели у лидеров окажутся равными, 28 апреля пройдет тай-брейк.

Призовой фонд турнира претендентов составляет 500 тысяч евро. Победитель турнира сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч за мировую шахматную корону состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

Кстати

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) состоится в Екатеринбурге во время проведения турнира претендентов. Впервые совет пройдет в онлайн- и офлайн-формате одновременно, сообщила управляющий директор FIDE Дана Рейзниеце-Озола на пресс-конференции, посвященной турниру.

"Параллельно турниру претендентов в Екатеринбурге будет проводиться и совет FIDE. Впервые мы будем пробовать проводить его в гибридном формате. В скорейшем времени уже прибудет наш президент FIDE Аркадий Владимирович Дворкович, и часть коллег будет находиться здесь, а часть будет в удаленном формате", - сказала она.

Прямая речь

Ян Непомнящий:

- Рад, что шахматы вернулись в Екатеринбург, в Россию. Скажу честно, я заболел к концу первого круга да к тому же проиграл последнюю партию, поэтому, конечно, не мне было огорчаться, что турнир прервался... Когда часто ездишь по турнирам, самое счастливое время - между поездками, но обычно это всего неделя. Когда случилась пандемия, я понял, что ничего плохого нет в том, чтобы отдохнуть и никуда не ездить. А вообще я, как Хатико, весь 2020 год ждал начала турнира претендентов.

Фабиано Каруана:

- Это очень сюрреалистичный турнир. . Очень странно возвращаться снова в тот же игровой зал спустя год перерыва. Тем не менее я готов к борьбе.