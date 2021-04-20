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Рубрика: Власть

Я вам не доверяю

Нотариусы выявили попытки подделать QR-коды на доверенностях
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8436)
Федеральная нотариальная палата предупреждает: выявлены попытки подделать QR-коды на нотариальных документах. Поэтому проверку доверенностей и других важных бумаг рекомендуется проводить только на официальных ресурсах. То есть на сайте ФНП.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В этом случае гарантируется защита от подделок", - подчеркивают в Федеральной нотариальной палате. Напомним, в конце прошлого года на большинстве нотариальных документов была введена специальная маркировка - QR-код.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
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Технология призвана обеспечить дополнительную цифровую защиту документов от подделок. Специалисты подчеркивают: такую маркировку невозможно продублировать, перенести на другой документ или иным образом обмануть систему. Однако защитные механизмы сработают только при условии, если гражданин воспользуется официальными ресурсами.

Мошенники не опускают руки и постоянно ищут новые способы, чтобы заработать обманом. Недавно был выявлен новый способ мошенничества с нотариальными документами. Аферисты подделывали и сам документ, и QR-код на нем. Сканируя этот код, человек попадал на специально созданный мошенниками фейковый сайт, интерфейс которого копировал вид настоящего сервиса проверки QR-кодов Единой информационной системы нотариата. Иными словами, абсолютно все было похожим на правду, но все было ненастоящим. "Появившиеся подделки были сразу же выявлены нотариусами, так как при совершении нотариального действия нотариус проверяет подлинность документа иным образом, и нанести с их помощью ущерб гражданам злоумышленникам не удалось, - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - Риски для граждан возникают тогда, когда они совершают какие-то действия, например, по предъявленной доверенности, без участия нотариуса".

Таким образом, бесполезно приносить поддельный документ в нотариальную контору. Однако если обычный человек видит перед собой доверенность, по которой ему пытаются, например, что-то продать, то здесь надо быть крайне осторожным.

"Чтобы избежать поддельных QR-кодов, Федеральная нотариальная палата рекомендует гражданам самостоятельно проверять представленные им доверенности, согласия, договоры и другие удостоверенные нотариусом документы только через ее официальный сайт: notariat.ru, - рассказывают в палате. - Для самостоятельной достоверной проверки нотариального документа с QR-кодом необходимо зайти в соответствующий раздел сайта Федеральной нотариальной палаты - "проверка QR", разрешить сервису доступ к камере вашего устройства (смартфона или компьютера) и отсканировать с ее помощью QR-код на документе. Сервис проверяет отсканированный QR-код в Единой информационной системе нотариата и сообщает - зарегистрирован ли такой документ с такими реквизитами в системе или нет".

На что же рассчитывают аферисты? Они надеются, что их жертвы будут сканировать QR-код, не пользуясь сервисом на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Аферисты надеются, что гражданин будет сканировать QR-код, не пользуясь официальным сервисом 

"Такая возможность технически доступна на любом смартфоне, но в этом случае возможна подмена официального сервиса проверки поддельным, - рассказывают в палате. - В таком случае пользователь обязательно должен убедиться, что открывшаяся страница имеет адрес, начинающийся с ФНП.РФ".

Любые же серьезные операции лучше в любом случае проводить через нотариуса. При совершении нотариальных действий только в 45 субъектах РФ за последние два года нотариусы выявили 680 фактов мошеннических действий.

Также бесплатные публичные онлайн-сервисы нотариата позволяют оперативно проверить движимое имущество на предмет залога, найти нотариуса, который занимается конкретным наследственным делом, и т.д.

Власть Право Личные документы

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