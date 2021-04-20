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20 апреля 2021 г.

Постановление правительства Новосибирской области от 20 апреля 2021 года № 131-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", предложениями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (письма от 15.04.2021 № 001/001-3638-2021, от 16.04.2021 № 001/001-3669-2021) Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующие изменения:

1. Преамбулу после слов "от 12.03.2021 № 54-00-06/001-2325-2021" дополнить словами ", от 15.04.2021 № 001/001-3638-2021, от 16.04.2021 № 001/001-3669-2021".

2. Пункт 19 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

"4) рекомендовать при проведении во исполнение актов Президента Российской Федерации мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечить выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, необходимых для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренных действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и нормами, постановлениями, предписаниями, предложениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области, иными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области".

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников



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