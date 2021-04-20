Объявлен длинный список "Большой книги"-2021

Главная литературная премия страны "Большая книга" 20 апреля объявила длинный список писателей и их новых книг, претендующих в 2021 году на главный приз. Что не имя, то признанный мастер - Евгений Водолазкин и Андрей Рубанов, Марина Степнова и Алексей Слаповский, Захар Прилепин и Михаил Гиголашвили, Леонид Юзефович и Сергей Шойгу, Наринэ Абгарян и Роман Сенчин. Нам же особенно приятно видеть среди претендентов обозревателя "Российской газеты", писателя, лауреата "Большой книги" Павла Басинского с его новой книгой "Соня, уйди".

Вопреки опасениям организаторов и членов экспертного совета, наше литературное поле не пришло в угнетенное состояние из-за пандемии. Кажется, наоборот, оказавшись в уединении в изоляции, наши писатели стали творить с удвоенной энергией.

"В итоге у нас получился достаточно интересный список, даже для нас неожиданный в чем-то. И в нем, помимо писателей достаточно известных, весьма изрядное число тех, кто начинает свой литературный путь, выступает, может быть, с первыми яркими книгами, которые способны привлечь к себе внимание", - сказал на оглашении длинного списка в ТАСС председатель совета экспертов премии Михаил Бутов.

Всего в этом году эксперты получили 330 произведений, из которых чуть больше 40 вошли в длинный список. Имена финалистов объявят 2 июня. И уже они поборются за главный приз в 3 миллиона рублей. Автор, занявший второе место, получит 1,5 миллиона рублей, обладатель бронзовой медали - 1 миллион рублей.

Длинный список "Большой книги" - 2021

Абгарян Наринэ "Симон"

Алешковский Пётр "Секретики"

Бавильский Дмитрий "Желание быть городом"

Басинский Павел "Соня, уйди!"

Богатырёва Ирина "Белая согра"

Богданова Вера "Павел Чжан и прочие речные твари"

Бояшов Илья "Морос, или Путешествие к озеру"

Буйда Юрий "Сады Виверны"

Васякина Оксана "Рана"

Веркин Эдуард "Осеннее солнце"

Водолазкин Евгений "Оправдание Острова"

Гатина Алина "Саван. Второе дыхание"

Гиголашвили Михаил "Кока"

Горбунова Алла "Конец света, моя любовь"

Дмитриев Андрей "Этот берег"

Драгунская Ксения "Туда нельзя"

Идиатуллин Шамиль "Последнее время"

Крусанов Павел "Голуби"

Кучерская Майя "Лесков. Прозёванный гений"

Минаев Борис "Площадь борьбы"

Носов Сергей "Книга о Петербурге"

Паперный Владимир "Архив Шульца"

Пелевин Александр "Покров-17"

Погорельская Елена, Левин Стив "Исаак Бабель. Жизнеописание"

Покровская Ольга "Летучий корабль"

Поляринов Алексей "Риф"

Прилепин Захар "Ополченский романс"

Ремизов Виктор "Вечная мерзлота"

Рубанов Андрей "Человек из красного дерева"

Самсонов Сергей "Высокая кровь"

Селуков Павел "Как я был Анной"

Сенчин Роман "Петля"

Слаповский Алексей "Недо"

Соболев Александр "Грифоны охраняют лиру"

Степнова Марина "Сад"

Ханов Булат "Развлечения для птиц с подрезаннымикрыльями"

Шмараков Роман "Алкиной"

Шойгу Сергей "Про вчера"

Юзефович Леонид "Филэллин"

Рукопись №109 "Раб небесный"

Рукопись №199 "Деструдо"