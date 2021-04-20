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Официально: Майкл Китон вернется к роли Бэтмена спустя почти 30 лет

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    20.04.2021, 12:25
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Еще на стадии анонса фильма "Флэш" в Сети активно курсировали слухи о том, что в сольном проекте про самого быстрого супергероя DC Comics будет представлено несколько версий Бэтмена.

Фото: youtube.com/ TheArt91Lee
Трейлер "Бэтмена" пересняли в стиле комиксов

Активнее всего причем обсуждалось участие в киноленте "бертоновского Бэтмена" - Майкла Китона. Через некоторое время даже Warner Bros. говорила о вовлеченности актера как о решенном вопросе, только вот сам Китон все юлил и прямо на вопрос о возвращении к культовой роли спустя почти 30 лет не отвечал.

Как сообщает The Wrap, агентство, представляющее интересы артиста, поставило точку в этом затяжном заигрывании с аудиторией, подтвердив, что Китон присоединился к съемкам фильма "Флэш", которые стартовали в Англии.

Премьера картины запланирована на осень 2022 года.

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