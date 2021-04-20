Официально: Майкл Китон вернется к роли Бэтмена спустя почти 30 лет

Еще на стадии анонса фильма "Флэш" в Сети активно курсировали слухи о том, что в сольном проекте про самого быстрого супергероя DC Comics будет представлено несколько версий Бэтмена.

Активнее всего причем обсуждалось участие в киноленте "бертоновского Бэтмена" - Майкла Китона. Через некоторое время даже Warner Bros. говорила о вовлеченности актера как о решенном вопросе, только вот сам Китон все юлил и прямо на вопрос о возвращении к культовой роли спустя почти 30 лет не отвечал.

Как сообщает The Wrap, агентство, представляющее интересы артиста, поставило точку в этом затяжном заигрывании с аудиторией, подтвердив, что Китон присоединился к съемкам фильма "Флэш", которые стартовали в Англии.

Премьера картины запланирована на осень 2022 года.