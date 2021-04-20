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Стартовали съемки фильма "Флэш". Опубликован первый тизер с логотипом

Новости
    20.04.2021, 12:10
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Компания Warner Bros. объявила о старте съемок сольного фильма о Флэше - самом быстром супергерое DC Comics.

Информация об этом вместе с анимированным логотипом грядущей картины опубликованы в официальном Twitter-аккаунте студии.

Сюжет киноленты будет основан на популярной серии комиксов Flashpoint, в которой Барри Аллен научился перемещаться между параллельными вселенными. Ожидается появление на экране сразу двух Бэтменов - в исполнении Майкла Китона и Бена Афллека.

Постановщик картины - Андрес Мускетти (дилогия "Оно"), к титульной роли вернется Эзра Миллер.

Премьера "Флэша" запланирована на осень 2022 года.

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