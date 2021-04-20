Стартовали съемки фильма "Флэш". Опубликован первый тизер с логотипом

Компания Warner Bros. объявила о старте съемок сольного фильма о Флэше - самом быстром супергерое DC Comics.

Информация об этом вместе с анимированным логотипом грядущей картины опубликованы в официальном Twitter-аккаунте студии.

Special announcement from filmmaker Andy Muschietti on his Instagram: Here we go!!! THE FLASH Day 1. #TheFlashMovie pic.twitter.com/QjHnAJNHFB — Warner Bros. Pictures (@wbpictures) April 19, 2021

Сюжет киноленты будет основан на популярной серии комиксов Flashpoint, в которой Барри Аллен научился перемещаться между параллельными вселенными. Ожидается появление на экране сразу двух Бэтменов - в исполнении Майкла Китона и Бена Афллека.

Постановщик картины - Андрес Мускетти (дилогия "Оно"), к титульной роли вернется Эзра Миллер.

Премьера "Флэша" запланирована на осень 2022 года.