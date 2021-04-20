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20.04.2021 15:33
Рубрика: Культура

В пустыне Атакама нашли останки ранее неизвестного науке динозавра

Текст: Денис Передельский

Команда исследователей впервые описала окаменелые останки ранее неизвестного науке вида динозавра, обитавшего порядка 66 миллионов лет назад в бесплодной и самой засушливой на Земле чилийской пустыне Атакама.

Фото: University of Queensland
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Как сообщает The Independent, речь идет об останках одного из видов титанозавров. Эти существа обитали миллионы лет назад на территории современной пустыни Атакама, которая считается самым бесплодным местом на Земле.

Однако в далеком прошлом данный регион, вероятно, обладал тропическим климатом, был влажным и цветущим краем, поскольку ученые обнаружили останки динозавра, который был травоядным.

Ранее неизвестный науке вид древних ящеров получил название Arackar licanantay, что на языке местного народа кунза означает "кости Атакамы". Интересно, что окаменелости были найдены еще в 1990-х годах примерно в 60 км югу от города Копьяпо группой геологов во главе с Карлосом Аревало.

Однако только сейчас ученые идентифицировали и описали это существо. Сообщается, что у нового вида титанозавров была маленькая голова, но шея и хвост были длинными. От своих сородичей он отличался необычно плоской спиной.

По мнению авторов работы, этот динозавр обитал в меловой период, примерно 66-80 миллионов лет назад. Ученые отмечают, что останки титанозавров на западной стороне Анд в Южной Америке встречаются крайне редко. Ранее лишь несколько видов были обнаружены чуть восточнее, в Аргентине и Бразилии.

Исследователи также пишут, что Arackar licanantay обладал меньшими размерами, чем другие титанозавры. Например, так называемый аргентинозавр, недавно обнаруженный в соседней Аргентине, был в четыре с лишним разом длиннее аракара.

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