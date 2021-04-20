Перевозчиков будут штрафовать за принудительную высадку из городского и пригородного общественного транспорта безбилетных пассажиров в возрасте до 16 лет, если они едут без родителей. Закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях подписал президент Владимир Путин.

За принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса детей до 16 лет водителю будет грозить штраф в пять тысяч рублей, а для должностного лица - от 20 до 30 тысяч рублей. С 7 марта 2021 года в России начали действовать изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, по которым перевозчикам запретили высаживать безбилетных несовершеннолетних пассажиров, а льготников обязали предъявлять необходимые документы проверяющим. Если ребенок едет вместе со взрослым, тогда могут высадить обоих. Кроме того, несовершеннолетнего пассажира без билета могут не пустить в автобус. Правила действуют для городского транспорта и междугороднего пассажирского транспорта. Как поясняли "РГ" в минтрансе, до принятия нового закона наблюдались пробелы в правовом регулировании отношений в области ответственности за безбилетный проезд, перевоз багажа и провоз ручной клади.

Ранее в России также поменялись правила проезда льготников. Теперь они должны иметь при себе документы, подтверждающие право на льготу, и предъявлять их контролерам. Если нужных документов не окажется, придется оплатить проезд. Также льготник без документов может сойти на ближайшей остановке, но за ту часть маршрута, которую он проехал, все равно придется заплатить.

Вводится контроль за наличием билетов, багажной квитанции и квитанции на провоз ручной клади, как и ответственность за их отсутствие. Контролировать проездные документы могли и раньше, но существовали правовые коллизии, поясняли в минтрансе. В 63 регионах ответственность за безбилетный проезд установлена региональным законодательством, что противоречило федеральному законодательству. А в 22 регионах ответственность не была введена вообще. Теперь правила стали едины для всех.

О других важных законах, подписанных президентом, читайте в ближайших номерах "Российской газеты".