Новости

В Госдуме предупредили о последствиях высылки странами ЕС и НАТО дипломатов РФ 21:28
Американские инвесторы заявили о готовности продолжить бизнес в России 21:21
Количество вылечившихся от коронавируса военных превысило 32,7 тысячи 21:04
Гинцбург: Вакциной "Спутник V" уже привиты более 10 млн россиян 20:52
Врачи назвали важные "весенние" анализы 20:48
Приговор экс-главе Балтийского центра диалога культур признан законным 20:48
Путин поручил разработать новую госпрограмму научно-технического развития 20:27
В ОДКБ хотят создать медицинский спецназ 20:19
Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Нью-Йорке 20:15
Регулятор ЕС не обнаружил образования тромбов после прививки "Спутником V" 19:46
Бастрыкин встретился с Госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии 19:25
В Петербурге полмиллиона человек привились от COVID-19 19:23
Росстат: В марте построено больше жилья, чем годом ранее 19:20
Прибывших из Турции и Танзании будут дважды тестировать на коронавирус 19:02
Лидеры России и Кубы обсудили совместные проекты 18:53
Москва встала в десятибалльных пробках 18:53
Столкновение четырех грузовиков под Воронежем попало на видео 18:45
Стратегические бомбардировщики Ту-160 пролетели над Балтикой 18:44
В Екатеринбурге в зоопарке из-за посетителей погиб белый медведь 18:27
"Бавария" отказалась от участия в Суперлиге 18:26
В столице пробки достигли 9 баллов 18:24
Постпред РФ при ОЗХО: Запад создает механизм дискредитации неугодных государств 18:14
В Праге допустили высылку всех дипломатов РФ и обнуление отношений с Москвой 18:04
Непал одобрил применение вакцины "Спутник V" 18:03
Деловой центр "Москва-Сити" заволокло дымом из-за пожара поблизости 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
20.04.2021 20:28
Рубрика: Экономика

За зайцами не гнаться

Введены штрафы за высадку из транспорта детей-безбилетников
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8436)
Перевозчиков будут штрафовать за принудительную высадку из городского и пригородного общественного транспорта безбилетных пассажиров в возрасте до 16 лет, если они едут без родителей. Закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях подписал президент Владимир Путин.
Кондукторы станут дружелюбнее к детям, даже если те едут без билета. Фото: iStock Кондукторы станут дружелюбнее к детям, даже если те едут без билета. Фото: iStock
Кондукторы станут дружелюбнее к детям, даже если те едут без билета. Фото: iStock

За принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса детей до 16 лет водителю будет грозить штраф в пять тысяч рублей, а для должностного лица - от 20 до 30 тысяч рублей. С 7 марта 2021 года в России начали действовать изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, по которым перевозчикам запретили высаживать безбилетных несовершеннолетних пассажиров, а льготников обязали предъявлять необходимые документы проверяющим. Если ребенок едет вместе со взрослым, тогда могут высадить обоих. Кроме того, несовершеннолетнего пассажира без билета могут не пустить в автобус. Правила действуют для городского транспорта и междугороднего пассажирского транспорта. Как поясняли "РГ" в минтрансе, до принятия нового закона наблюдались пробелы в правовом регулировании отношений в области ответственности за безбилетный проезд, перевоз багажа и провоз ручной клади.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Перевозки по "единому билету" в летний сезон стартуют с 30 апреля

Ранее в России также поменялись правила проезда льготников. Теперь они должны иметь при себе документы, подтверждающие право на льготу, и предъявлять их контролерам. Если нужных документов не окажется, придется оплатить проезд. Также льготник без документов может сойти на ближайшей остановке, но за ту часть маршрута, которую он проехал, все равно придется заплатить.

Вводится контроль за наличием билетов, багажной квитанции и квитанции на провоз ручной клади, как и ответственность за их отсутствие. Контролировать проездные документы могли и раньше, но существовали правовые коллизии, поясняли в минтрансе. В 63 регионах ответственность за безбилетный проезд установлена региональным законодательством, что противоречило федеральному законодательству. А в 22 регионах ответственность не была введена вообще. Теперь правила стали едины для всех.

О других важных законах, подписанных президентом, читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

Экономика Транспорт Общественный транспорт Президент Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Прибывших из-за границы россиян обяжут сдавать тест на COVID-19 дважды
Захарова: Высылка чешских дипломатов - адекватный ответ на агрессию Праги
Песков назвал условие возвращения послов России и США к работе в дипмиссиях
Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая
Госдума запретила чиновникам двойное гражданство
Эксперт оценил последствия санкций для экономики России
В Роструде напомнили, как россияне будут отдыхать на майские праздники