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20.04.2021 09:00
Рубрика: Культура

Первому детективному рассказу исполняется 180 лет

Текст: Павел Басинский
Сегодня мировой детектив отмечает юбилей. Ровно 180 лет назад 20 апреля 1841 года в филадельфийском журнале Graham's Ladies' and Gentlemen's Magazine был опубликован первый в истории мировой литературы детективный рассказ американского писателя Эдгара По "Убийство на улице Морг".
Фото: wikimedia.org Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org

Именно он, а также следующие детективные рассказы Эдгара По "Тайна Мари Роже" и "Похищенное письмо", составившие вместе с "Убийством на улице Морг" трилогию, открыли путь всем будущим детективщикам мира - от Конан Дойла до Бориса Акунина.

Сцена убийства в изображении Даниэля Бьерхе (1870)

Сюжет рассказа был замысловат и экзотичен. В Париже на улице Морг произошло зловещее убийство. На пятом этаже частного дома были злодейски убиты пожилая женщина и ее дочь. Главная интрига была в том, что пока жители улицы Морг и случайные прохожие, встревоженные воплями, доносившимися из дома, вместе с полицией поднимались на пятый этаж, они слышали голоса не только жертв, но и убийц, и этих убийц было явно двое. Но если один из них был очевидно француз, то национальность второго установить было невозможно. Каждый из свидетелей этих криков утверждал свое. Один говорил, что это был француз, другой - итальянец, третий - русский и так далее. Проблема, однако, была в том, все свидетели сами были иностранцы и не знали того языка, на котором, по их мнению, говорил убийца.

А главное: куда подевались эти убийцы с пятого этажа?

Дальше - классика детективного жанра, уже практически Конан Дойл. Полиция, естественно, бессильна, и будущий мистер Лестрейд опустил руки. В расследование включается любитель разгадывать различные ребусы - странный аристократ по имени Огюст Дюпен. В паре с ним - автор этой истории, фактически уже готовый доктор Ватсон, которому, а заодно и полиции, Дюпен объясняет, что произошло. Но в отличие от Холмса он использует индуктивный, а не дедуктивный метод.

Индукция - это расследование от частного к общему. Сначала собрать все факты, а потом - сделать вывод. Так поступает Огюст Дюпен. Дедукция - это расследование от общего к частному. Так поступает Шерлок Холмс, обладающий огромными познаниями в области криминального мира и способный с их помощью разгадать любое конкретное преступление. И, как вы уже догадались, для обоих это "элементарно".

Иллюстрация к рассказу Артура Рэкема (1935)

Кстати, Дюпен, как и потом Холмс, натура не только умственная, но и глубоко артистическая. Вместе с другом он каждую ночь гуляет по Парижу и наслаждается романтикой, не забывая время от времени ради дополнительного удовольствия разгадывать мысли своего друга. Вот и раскрытие преступления на улице Морг для него скорее забава. Он быстро сопоставляет разные факты (в частности, лингвистическую загадку о национальности одного из убийц) и понимает, что это был не человек, а огромная обезьяна. Дальше он помещает в газете заметку о том, что эта обезьяна была им поймана и дожидается своего хозяина - опять же прием использования масс-медиа, который затем возьмет на вооружение Холмс. И хозяин приходит...

Ну и так далее. Остается добавить, что в России "Убийство на улице Морг" был напечатан в журнале "Сын отечества" в 1857 году, и этим рассказом восхищался Ф.М. Достоевский. А в 1932 году американским режиссером Робертом Флори был снят одноименный фильм ужасов. Так что "хоррор" тоже придумал Эдгар По.

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