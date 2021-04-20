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20.04.2021 13:44
Рубрика: Власть

Песков назвал условие возвращения послов России и США к работе в дипмиссиях

Текст: Кира Латухина
Сейчас идут контакты между Москвой и Вашингтоном, и послы двух государств вернутся к своей работе в дипмиссиях, если это будет признано целесообразным. Отношения России и США сейчас в низшей точке. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Возвращение послов после консультаций в своих столицах обосновывается, в первую очередь, целесообразностью. Мы видим, что сейчас отношения в низшей своей точке, существуют определенные последствия тех недружественных мер, которые были предприняты в отношении нашей страны, и существуют те меры, которые были предприняты нашей страной в ответ", - пояснил Песков.

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Ситуация обсуждалась по линии секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева - помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана по телефону, напомнил пресс-секретарь президента.

Если возникнет целесообразность, "то тогда, наверное, послы вернутся и приступят и исполнению своих обязанностей", - заметил Песков. "Я не могу говорить за нашего посла. Разумеется, решение будет принимать президент России, когда такая целесообразность возникнет", - уточнил он.

"Россия действует в строгом соответствии с буквой и духом Венской конвенции о дипломатических сношениях", - подчеркнул пресс-секретарь президента. Москва не может отправить иностранного посла на консультации, но может рекомендовать это сделать и это никем не оспаривается, заключил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Россия и США

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