Песков призвал отказаться от "антироссийского психоза"

Давление на Россию и попытки ее сдерживать хорошо заметны, и Москва сожалеет в этой связи, потому что она открыта к диалогу. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом линия на недружественное воздействие на Россию, давление на Россию, попытки сдерживать Россию ощущаются, они заметны невооруженным глазом. И мы очень сожалеем в этой связи, потому что Россия была, есть, остается открытой для уважительного диалога, основанного на принципах взаимного учета позиций друг друга и терпимости к тем расхождениям во взглядах, которые могут иметь место", - подчеркнул Песков.

На вопрос, что нужно, чтобы нападки прекратились, пресс-секретарь президента ответил: "Нужно прекратить эти нападки". "Россия не участвует в нападках", - напомнил он, добавив, что наша страна делает многое для того, чтобы нападок не было. "Мы остаемся открытыми для диалога. Но, безусловно, это требует адекватной политической воли со стороны наших визави", - подчеркнул Песков.

"Действительно, между Москвой и рядом стран в последнее время возникает определенная напряженность", - сказал пресс-секретарь президента. И инициирует ее не Россия. В двусторонних отношениях бывают такие периоды. "Но это не означает, что Россия для того, чтобы это преодолеть, готова поступиться какими-то своими интересами", - обозначил он.

"Призываем всех успокоиться, отказаться от массового антироссийского психоза и конструктивно, спокойно вести диалог с тем, чтобы преодолеть те разногласия, которые имеются", - заявил пресс-секретарь президента. "Многие страны в случае любой хакерской атаки сразу же обвиняют в этом Российскую Федерацию, но при этом, естественно, до сих пор каких-либо вразумительных объяснений никто не привел ", - продолжил он. "Россия всегда реагирует на какие-то недружественные выпады, мы этого терпеть не можем. Но мы остаемся открытыми к диалогу", - напомнил Песков.