Песков сообщил о работе Путина над Посланием

Во вторник, 20 апреля, президент Владимир Путин дорабатывает текст Послания Федеральному собранию. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент сегодня продолжает подготовку к Посланию. Дорабатываются последние моменты", - сказал Песков. Публичных мероприятий не запланировано.

Еще сегодня в планах Владимира Путина вероятный международный телефонный разговор - во второй половине дня.

Напомним, обращение президента с Посланием Федеральному собранию состоится в среду, 21 апреля, в полдень в центральном выставочном зале "Манеж".