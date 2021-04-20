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20.04.2021 19:16
Рубрика: Спорт

Предательство в стиле Иуды

"Милан", "Ювентус" и "Интер" - под огнем критики
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8436)
Создание Суперлиги спровоцировало эффект цунами в итальянском футболе, в котором и без того хватает нерешенных проблем и конфликтов.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина высказался против создания Суперлиги, отметив, что "присоединение клубов к этому проекту выводит их за рамки международного футбольного пространства, признаваемого ФИФА".

Горячую тему не смог обойти стороной даже новоиспеченный Кабмин. Премьер Италии Марио Драги сообщил, что правительство страны полностью поддерживает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Федерацию футбола Италии в их критической позиции относительно создания европейской футбольной Суперлиги.

"Правительство внимательно следит за полемикой вокруг проекта футбольной Суперлиги и решительно поддерживает позицию европейских и итальянских компетентных футбольных органов, чтобы сохранить национальные соревнования и оставить за футболом его социальную функцию", - говорится, в частности, в тексте сообщения пресс-службы правительства.

С крайне резким заявлением выступил в рамках телетрансляции на Bobo TV экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано. "Невозможно представить себе подобный турнир. Большие клубы должны понимать, что футбол принадлежит болельщикам. Малые клубы нельзя оставлять в стороне. Я бы попросил Итальянскую федерацию футбола исключить "Интер", "Милан" и "Ювентус" из Серии А. Пусть они играют в своей лиге, посмотрим, что из этого выйдет", - заявил Кассано.

Фото: EPA-EFE/Laszlo Balogh
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В ходе экстренного собрания Серии А с таким же предложением выступили "Кальяри", "Верона" и "Аталанта", единодушно высказавшиеся за исключение "Ювентуса", "Милана" и "Интера" из итальянской лиги. Президент "Торино" Урбано Кайро также не стал стесняться в выражениях.

"Насколько мне известно, проект был согласован еще 10 января. Во время встреч я говорил им: "Как вы можете приходить сюда и разглагольствовать о единстве, когда вы саботируете переговоры со спонсорами, зная о подготовке к Суперлиге? Как вы можете вести переговоры по поводу финансирования, если вы уже работаете над Суперлигой?" Все эта история выглядит как предательство в стиле Иуды", - прокомментировал происходящее Кайро в интервью La Gazzetta dello Sport.

Горячую тему с созданием Суперлиги не смог обойти даже новоиспеченный Кабмин Италии

В этой щекотливой ситуации, разумеется, нельзя не брать в расчет мнение болельщиков. Судя по всему, им эта затея тоже не пришлась по душе. Большинство из них называют Суперлигу "турниром для богатых", которые хотят еще больше заработать на новом проекте, не имеющем ничего общего с "соревновательным духом", который присущ настоящему футболу.

Вопреки обвинениям и всеобщему недовольству сами "Интер", "Милан" и "Ювентус" ведут себя весьма невозмутимо. Накануне они заявили о намерении продолжить выступление в элитном итальянском дивизионе. Согласно их логике, Суперлига заменит им Лигу чемпионов, но не чемпионат Италии.

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